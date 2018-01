Crac Banche Venete | parti civili possono chiedere i danni a Intesa

Crac Banche venete - Pier Paolo Baretta : 'il clima positivo con le associazioni 'Unite per il Fondo' aiuta ad individuare rapidamente tempi e ... : Sono stati questi i temi al centro dell'incontro, che si è svolto nel pomeriggio di oggi 17 gennaio presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tra il sottosegretario all'Economia ...

Crac Banche venete - le associazioni Unite per il Fondo Risparmio tradito incontrano le vittime anche a Vicenza il 19 gennaio : ... il diritto a veder riconosciuto il danno subito, con un Fondo a rotazione che sarà alimentato dai conti dormienti nei guanciali delle banche, si tratta di miliardi che la politica avrà il compito di ...

Commissione banche : Pd - centrodestra e M5S divisi sulle colpe del Crac : Roma - Stop alle «porte girevoli» tra Banca d'Italia, authority indipendenti, politica e istituti di credito, rafforzamento della tutela dei risparmiatori e istituzione di una procura contro i reati finanziari. Si tratta di alcune delle proposte condivise tra i gruppi parlamentari che saranno recepite dalla relazione finale della Commissione d'inchiesta sulle banche la cui pubblicazione è attesa entro il 27 gennaio. ...

MILENA GABANELLI VS CONSOB/ “Sapeva da tempo del Crac banche” - Vegas : “ci vediamo in tribunale” : MILENA GABANELLI vs CONSOB: con un articolo sul Corriere, la giornalista chiama in causa i vertici dell'autorità a tutela degli investitori. Sapevano del probabile crollo delle banche.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:34:00 GMT)

Banche - Zamparini inferocito contro Stefano Feltri del Fatto. Si parla del Crac di Pop Vicenza : “Ignorante” : Maurizio Zamparini, imprenditore friulano e proprietario del Palermo, è tra i grandi debitori della Popolare di Vicenza. La banca accusa un ammanco di 589 milioni di euro mai rientrati. A Zamparini furono prestati circa 50 milioni di euro per “Monte Mare Grado”, un progetto turistico e residenziale da 800 milioni, poi naufragato. Ospite a Piazza Pulita su La7, Zamparini non la prende bene quando il vicedirettore del Fatto Quotidiano, ...

Manovra : ok fondo ristoro Crack banche. Baretta : è solo l'inizio : Roma, 29 nov. (askanews) Via libera nella notte della commissione Bilancio del Senato a una riformulazione dei relatori dell'emendamento (primo firmatario Giorgio Santini Pd) per risarcire i ...

Manovra - bonus bebè strutturale ma dimezzato. Fondo di 50 milioni per vittime Crac banche : Il bonus bebè sarà per sempre ma l'assegno per i nuovi nati sarà più leggero. Secondo quanto prevede l'ultima versione dell'emendamento alla Manovra su cui...

Crac Banche - su Libero i nomi dei primi cento debitori di Monte dei Paschi : Prima aveva annunciato che i nomi dei primi cento debitori insolventi di Monte dei Paschi gli sarebbero arrivati sulla scrivania. Poi, quando sui giornali sono apparsi i nomi dei debitori di veneto ...

Banche - il governo conferma l’imputato per il Crac Mps. E in commissione d’inchiesta lo difende : “Nulla osta” : Il 22 novembre, quando il Tesoro l’ha incluso nella lista per il rinnovo del collegio sindacale del Monte dei Paschi di Siena di cui controlla il 68%, Paolo Salvadori era imputato nel procedimento per falso in bilancio e aggiotaggio a carico degli ex vertici della banca Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Venerdì mattina il gup ha accolto un’eccezione di nullità presentata dalla sua difesa: a causa di una tardiva iscrizione ...

Crac Banche venete - Enrico Cappelletti (M5S) : 'intollerabile ipocrisia dei senatori del PD sulla prescrizione dei processi' : Nella realtà ai parlamentari PD fa comodo che Vincenzo Consoli , Gianni Zonin e tanti altri come loro la facciano franca e non tirino in ballo le responsabilità della politica, questa é la realtà."

Crac Banche venete - la sen. Laura Puppato (PD) : 'bisogna fare di tutto per portare a termine i processi' : ... dei cittadini nelle istituzioni e nella possibilità di avere giustizia e risarcimento per il danno subito da chi ha diretto per anni le banche, con la compiacenza della maggioranza politica veneta ."...

Crac Banche - 1695 istanze dei risparmiatori - per un ristoro di quasi 80milioni di euro : ... coadiuvato da Raffaele Squitieri, Presidente emerito della Corte dei conti, e da Marco Sepe, ordinario di Diritto dell'economia. Alla luce del rilevante numero di istanze pervenute, riporta la nota ...

'La massoneria non c'entra con il Crac Mps'. I pm di Siena in Commissione banche : 'Bankitalia? Leale - Vigilanza ingannata' : La cronaca dei lavori della Commissione parla di problemi sollevati da diversi parlamentari nella disponibilità e consultazione dei documenti in tempo per le audizioni. Un problema espresso dal ...