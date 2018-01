Così Di Maio ha taroccato le liste in gran segreto Sputtanato | ecco le prove che

Nunzia Maiorano - accoltellata a morte dal marito - l'anziana madre sotto choc : "Così Vincenzo ha ucciso mia figlia" : «Ha ucciso mia figlia, ha ucciso mia figlia. L?ha colpita ovunque: sul petto... alla gola...». È ancora rannicchiata a terra, tra il sangue della figlia e del genero, la...

#Corrierelive - Di Maio : "Vaccini? Obbligatori. E se la Rai resta Così com'è - abolirei il canone" : Davide Casaleggio, che conoscevamo già prima, ha sviluppato questi sistemi e ci aiuta a tenere in piedi un sistema che è unico nella storia politica italiane e europea che permette ai cittadini di ...

Di Maio a #Corrierelive : «Se la Rai resta Così - il canone non serve. I vaccini? Obbligatori» : Il capo politico dei Cinque Stelle: «Se Fontana fosse nella mia coalizione, lo avrei fermato: Berlusconi dice di essere moderato e poi tiene uno del Ku Klux Klan». Sui vaccini: «Sono per l’obbligatorietà, come nel resto d’Europa»

'Se vince il M5s la legge Lorenzin salta - solo 4 vaccini obbligatori'. Così Di Maio riaccende la disputa : La ministra della Salute twitta subito 'Di Maio come Salvini, il populismo parla la stessa lingua'. Critiche ovvie da una parte del centrodestra e dal Pd. Il leader della Lega plaude: 'scelta ...

Renzi esclude alleanze con LeU. Di Maio : 'Così il mio l'esecutivo M5s' : Duello da campagna elettorale tra i leader dei due schieramenti. Il segretario del Pd rivendica di aver portato il Paese fuori dalla crisi. Il pentastellato punta a Palazzo Chigi e vorrebbe voltare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Di Maio : “Così farò il governo”. “Gli altri partiti alla fine si sfalderanno - tratterò con tutti alla luce del sole” : l’intervista “Vi spiego come costruirò la maggioranza di governo” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Gli altri partiti si sfalderanno, io tratterò con tutti alla luce del sole. E voglio ministri competenti e sensibili” di Luca De Carolis Mai più di Marco Travaglio La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l’ha avuto: offrirci ...

M5s - Beppe Grillo vede i sondaggi e decide : Così farà fuori Di Maio dopo le elezioni : Un uomo solo al comando, almeno fino alle elezioni politiche del 2018. Poi, in caso di (probabile) fallimento, Luigi Di Maio verrà fatto fuori dal Movimento 5 Stelle . È questa, spiega Il Giornale , ...

M5s - il governo non è Così vicino Ok solo con maggioranza certa Così Mattarella raffredda Di Maio : Dopo la frizione Berlusconi-Salvini, Luigi Di Maio vede i 5 Stelle sempre più vicini al governo: "Siamo ancora più vicini al governo, ancora piu vicini". Forse ha ragione Di Maio o forse ha fatto i conti senza l'oste, un oste particolarmente attento ed importante perchè abita al Quirinale, scrive La Verità. Ma andiamo con ordine Segui su affaritaliani.it

SCENARIO/ Banche - Boschi & Di Maio - Così finisce l'Italia del rancore : Tutti in questo momento guardano e immaginano il dopo Commissione Banche, ma soprattutto il dopo elezioni. Con 2 prospettive: commissariamento o governo Di Maio. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Quirinale, Boschi e Rosatellum, le incognite del dopo voto, int. a S. FolliSONDAGGI/ Mannheimer: FI davanti alla Lega, Grasso al 7%, no-euro al 40%

Di Maio a Renzi : non voglio uscita euro ma folle continuare Così : Roma, 18 dic. (askanews) Provare a cambiare le regole, per rendere la permanenza nell'euro 'conveniente per l'Italia'. Se non ci si riuscirà, 'non sacrificheremo la ricchezza e il benessere degli ...

Di Maio apocalittico : “Così crollerà la seconda Repubblica - Pd come il Titanic”. E chiarisce sugli 80 euro : “Penso che il Pd stia affondando come il Titanic e prima che affondi dico a quelli del Pd parlateci e diteci tutto sullo scandalo delle banche. Ci sono tanti nomi coinvolti. C’è Verdini, c’è Berlusconi, c’è Ghizzoni con Unicredit che sono tutti coinvolti in questo scandalo che farà crollare la seconda Repubblica, ma prima di vederla crollare vogliamo sapere la verità”. Luigi Di Maio in occasione di un evento alla ...

'Il M5s vola - i vecchi partiti no' - Così Di Maio decide di farlo per davvero : Luigi Di Maio, candidato premier M5s, ha pubblicato un video, in cui vola con casco e tuta in un'apparente assenza di gravità.

Di Maio : negozi chiusi nei giorni di festa - Così famiglie più felici - : L'idea del candidato premier del Movimento 5 Stelle prevede sei giorni di chiusura sui 12 festivi previsti nel corso di un anno. Ma non tutti sono d'accordo