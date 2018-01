Cosenza | ponte di Calatrava con fondi per edilizia pubblica Ma nel centro ancora

: RT @AntonyFederico: Questa sera, alle 18, a #Cosenza verrà inaugurato il Ponte di S.Francesco di Paola, un progetto dell’Architetto #Calatr… - DoNicolini : RT @AntonyFederico: Questa sera, alle 18, a #Cosenza verrà inaugurato il Ponte di S.Francesco di Paola, un progetto dell’Architetto #Calatr… - LaCnews24 : Verso l’inaugurazione di Calatrava, accesso riservato per i disabili #Cosenza - EmanueleApp : RT @ilquotidianoweb: Tutto pronto a Cosenza per l'inaugurazione del ponte di Calatrava: la cerimonia show al via alle 18 #ilquotidianoweb h… - MarioRussoGI : “Il Ponte di Calatrava collega Cosenza col niente”. La saccenza e la presunzione di chi non ha neanche provato a... - LaCnews24 : Verso l’inaugurazione di Calatrava, tutto pronto per la magica notte cosentina #Cosenza -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) C’è una linea di confine sotterranea che taglia in due lache si prepara a celebrare l’inaugurazione del nuovodi, questa sera, venerdì 26 gennaio. Una frontiera invisibile a chi non conosce le viscere della città di Bernardino Telesio, dove una parte consistente della popolazione vive ai margini, intrappolata nella decadente bellezza del suostorico. Qui, tra i palazzi sventrati dal tempo, la casa è un sogno. E, mentre un folto gruppo dei suoi abitanti aspetta da decenni l’assegnazione di una casa popolare che non arriverà, c’è chi nelle case popolari vive in condizioni di degrado. Dopo le rivelazioni del Corriere della Calabria, che hanno documentato come il 33% deldisia stato costruito con exGESCAL (Gestione Case Lavoratori), destinati in origine all’residenziale, una parte della ...