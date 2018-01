Cosa è e quando si può usare la fattura semplificata

Test baropodometrico : a Cosa serve e quando farlo : Il Test baropodometrico è un esame posturale che fornisce, grazie allo studio delle oscillazioni del corpo durante la statica, una serie di informazioni che ci servono per stabilire l’eventuale presenza di un disturbo di equilibrio. Lo scopo è quello di migliore la postura globale del corpo, in quanto problemi come dolori alle ginocchia, al bacino, alla colonna vertebrale o cervicale, possono essere causati proprio da una cattiva postura. ...

Luciano Moggi - la lezione a Sarri e al Napoli 'da scudetto' : 'Guardate Cosa fa la Juve quando vince' : 'Perdere per un gol in fuorigioco non è bello, soprattutto in tempi di Var', commenta amaro Gasperini dopo Atalanta-Napoli 0-1. Come abbiamo visto ovunque, il piede di Mertens era infatti di ...

Alberto Angela e Cosa intendiamo quando parliamo di nazional-popolare : Diversi milioni di telespettatori si sono appassionati a "Meraviglie", il nuovo programma di Alberto Angela che ci accompagna in un viaggio alla scoperta dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.L'itinerario proposto comprende anche altri luoghi, magari meno conosciuti, ma che possono essere certamente annoverati tra i "tesori nazionali", come, per dirne una, la muraglia del forte di Fenestrelle che - l'ho ...

Quando uscirà iOS 11.2.5 su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : sesta beta decisiva - Cosa cambia : Siamo o no vicini all'uscita di iOS 11.2.5 su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S? Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la sesta beta di questo firmware, anche se solo per gli sviluppatori regolarmente iscritti al programma ed è dunque più che lecito chiedersi a che punto sia arrivato il lavoro in quel di Cupertino per la release finale e pubblica. Dovremmo senz'altro essere ben più vicini al rilascio ma cerchiamo di capire a cosa hanno lavorato gli ...

Quando il cinema è una Cosa di famiglia : Quando Fernando Perona iniziò a proiettare pellicole in un locale di via Garibaldi a Cuorgnè, il cinema era poco più che un gioco d'ombre. In quel 1913 la casa di produzione di George Méliès stava ...

Bitcoin - il rischio : Cosa può accadere quando esploderà la bolla : Le criptovalute , proprio perché sfuggono ad ogni regola o autorità di controllo, sono particolarmente volatili. 'Secondo gli esperti, sono proprio le regole che possono far scoppiare la bolla dei ...

Problemi Wi-Fi su Android : Cosa fare quando non funziona : Avete ravvisato Problemi Wi-Fi su Android? Le dinamiche sono tante, così come i disturbi riscontrati. Proviamo a vedere quale vi riguarda da vicino, ed a quali soluzioni potreste ricorrere per cercare di tamponare la cosa. Se il Wi-Fi del vostro Android non funziona più per il mancato ottenimento di un indirizzo IP valido, nonostante abbia inserito la giusta chiave di sicurezza, fareste meglio a scollegarvi dalla rete, effettuando poi una ...

Ecco Cosa succede al tuo corpo quando hai il cuore spezzato : Purtroppo, spesso si sottovaluta la cosa, ha spiegato Ronald A. Alexander, psicologo in California e Colorado e autore di "Wise Mind, Open Mind: Finding Purpose and Meaning in Times of Crisis, Loss, and Change"."Non sei solo se t'infili a letto e ti senti fuori dal mondo", dice Alexander. "Un cuore a pezzi può farti sentire come se avessi perso il timone della tua barca interiore. Piangere e singhiozzare è normale, proprio come lo ...

Cosa fare quando scatta il salvavita : Cosa fare quando scatta il salvavita? Riattaccare subito la corrente è una buona idea? Quali sono le cause per cui …

Giorgia Meloni - la linea dura sugli islamici : 'Cosa faremo alle moschee quando andremo al governo' : 'Secondo il dossier Sicurezza diffuso dal Viminale è allarme foreign fighters'. E' una Giorgia Meloni terrorizzata quella che scrive su Facebook. Il leader di Fratelli d'Italia snocciola cifre: 'I ...

MotoGp - Dovizioso tra preoccupazioni - accordi complicati con la Ducati e racconti da brividi : 'quando morì Simoncelli accadde qualCosa di ... : Ha cambiato e condizionato il nostro mondo e quando hai la forza di condizionare, significa che di quel mondo sei il re. Marc è uno che ha spostato i limiti dell' andare in moto. Prima di lui, chi ...

"Che Cosa hai fatto quando eravamo al buio?" - la commedia ad Alassio : Alassio. Aveva debuttato il 17 luglio scorso al Festival teatrale di Borgio Verezzi. Mercoledì 27 dicembre in programma la commedia "Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?". Lo spettacolo sarà ...

A Cosa pensiamo quando scegliamo un film : Qualche tempo fa, nell’atrio di un cinema di Milano, ho ascoltato alcuni spettatori che commentavano ad alta voce davanti al manifesto di un film prossimamente in uscita: “Questo lo voglio vedere” , “E’ un film carino”, “E poi, lui è una garanzia!”. Le reazioni del pubblico che riguardano la presentazione di un film mi hanno sempre divertito. Mi chiedo: ma c’è ancora qualcuno che si lascia ...