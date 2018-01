Coppa del Re | Barcellona-Valencia e Leganes-Siviglia gli accoppiamenti delle semifinali

Sport invernali - Jasey Jay Anderson nella leggenda! RECORD : il più vecchio di sempre a vincere in Coppa del Mondo! A 42 anni trionfa a Bansko : Jasey Jay Anderson ha letteralmente riscritto la storia degli Sport invernali. L’infinito canadese, nato a Montreal il 13 aprile 1975, oggi ha vinto il PGS di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di snowboard. Sulle nevi bulgare, il Campione Olimpico di Vancouver 2010 ha dettato ancora legge e così ha conquistato una vittoria nel massimo circuito internazionale alla veneranda età di 42 anni e 319 giorni. Si tratta di un ...

Coppa del Mondo - Bassino seconda nella combinata di Lenzerheide : A due settimane dai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang2018, ancora un podio per l'Italia dello sci alpino grazie alla piemontese Marta Bassino che si piazza seconda (in 2'02"73) nella combinata ...

Coppa del Mondo - Coratti ancora sul podio : terzo nel PGS di Bansko davanti a Felicetti : Nel PGS maschile di Bansko, in Bulgaria, Edwin Coratti si aggiudica la 'finalina' tutta italiana con Mirko Felicetti e sale ancora una volta sul podio di una gara di Coppa del Mondo di snowboard. Per Coratti, infatti, si tratta del secondo podio stagionale nel PGS (specialità olimpica a PyeongChang2018) e il quarto totale. L'unico rimpianto di giornata è la semifinale persa ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche dopo il PGS di Bansko. Galmarini e Ledecka in testa : Primo di due PGS per la Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Andiamo a vedere le classifiche aggiornate (sia totali che di specialità). Uomini Generale Classifica dopo 7 di 12 gare Punti 1 Nevin Galmarini 3730 2 Roland Fischnaller 3490 3 Andrey Sobolev 3166 4 Alexander Payer 2410 5 Radoslav Yankov 2400 PGS Classifica dopo 5 di 9 gare Punti 1 Nevin Galmarini 3010 2 Roland ...

Coppa del Mondo - Vonn in testa nella combinata di Lenzerheide. Seconda la Brignone : Altre grande giornata per le azzurre dello sci. Dopo la prova di superG della combinata di Lenzerheide è in testa la statunitense Lindsey Vonn in 1.11.84 ma subito alle sue spalle c'è Federica ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2018 : Edwin Coratti batte Mirko Felicetti nella finale per il terzo posto! Vince Anderson : Dopo una qualifica non proprio esaltante, torna il sereno in casa Italia nello Snowboard alpino: nel PGS (specialità olimpica) di Bansko, in Bulgaria, Mirko Felicetti ed Edwin Coratti si sono sfidati per il terzo gradino del podio, con la vittoria che è andata al secondo, dopo aver approfittato di un errore del compagno di squadra. Ancora una volta la squadra azzurra si conferma ad alto livello in ottica Olimpiadi: dopo il forfait di Visintin e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : atleti ancora impegnati per l’ultimo test prima delle Olimpiadi : Le Olimpiadi di PyeongChang si avvicinano ad ampi passi, ma è ancora tempo della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018. Gli atleti, infatti, saranno impegnati nell’ultimo appuntamento prima di volare in Corea del Sud, e faranno tappa in Tirolo, più precisamente a Seefeld. Sono in programma le prove sprint nella giornata di sabato, mentre domenica toccherà alle prove con partenza di massa a tecnica libera. I protagonisti decideranno fino ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2017-2018 : superano le qualificazioni solo Mirko Felicetti ed Edwin Coratti : Male gli azzurri nelle qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Si qualificano solo due atleti del Bel Paese per la fase finale che si disputerà nel pomeriggio: si tratta di Mirko Felicetti ed Edwin Coratti. Tante difficoltà per la squadra al maschile sul difficile pendio bulgaro. La qualificazione è stata vinta dall’austriaco Sebastian Kislinger con il ...

