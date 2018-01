Coppa del Mondo | Vonn in testa nella combinata di Lenzerheide Seconda la Brignone

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2018 : Edwin Coratti batte Mirko Felicetti nella finale per il terzo posto! Vince Anderson : Dopo una qualifica non proprio esaltante, torna il sereno in casa Italia nello Snowboard alpino: nel PGS (specialità olimpica) di Bansko, in Bulgaria, Mirko Felicetti ed Edwin Coratti si sono sfidati per il terzo gradino del podio, con la vittoria che è andata al secondo, dopo aver approfittato di un errore del compagno di squadra. Ancora una volta la squadra azzurra si conferma ad alto livello in ottica Olimpiadi: dopo il forfait di Visintin e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : atleti ancora impegnati per l’ultimo test prima delle Olimpiadi : Le Olimpiadi di PyeongChang si avvicinano ad ampi passi, ma è ancora tempo della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018. Gli atleti, infatti, saranno impegnati nell’ultimo appuntamento prima di volare in Corea del Sud, e faranno tappa in Tirolo, più precisamente a Seefeld. Sono in programma le prove sprint nella giornata di sabato, mentre domenica toccherà alle prove con partenza di massa a tecnica libera. I protagonisti decideranno fino ...

Diretta/ Combinata Lenzerheide : streaming video e tv - Brignone subito davanti! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Combinata Lenzerheide streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci, primo appuntamento femminile nella specialità.

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2017-2018 : superano le qualificazioni solo Mirko Felicetti ed Edwin Coratti : Male gli azzurri nelle qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Si qualificano solo due atleti del Bel Paese per la fase finale che si disputerà nel pomeriggio: si tratta di Mirko Felicetti ed Edwin Coratti. Tante difficoltà per la squadra al maschile sul difficile pendio bulgaro. La qualificazione è stata vinta dall’austriaco Sebastian Kislinger con il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Garmisch i velocisti azzurri vogliono il podio prima delle Olimpiadi : Con le Olimpiadi ormai vicinissime, i velocisti affinano gli ultimi dettagli nel weekend di Garmisch-Partenkirchen. Sarà un fine settimana tutto dedicato alla velocità sulla pista tedesca con in programma una discesa libera il sabato ed un superG la domenica. Un appuntamento molto importante per la squadra azzurra, su un tracciato che gli italiani hanno sempre molto apprezzato come dimostrano gli ultimi risultati sulla Kandahar. Peter Fill è ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2018 : Flavia Tartaglini è terza nell’RS : X. Perdono qualcosa Valentina Balbi e Bressani-Zorzi : terza giornata della Coppa del Mondo di Miami delle classi olimpiche di Vela. Il meteo ha consentito il regolare svolgersi del programma, con le imbarcazioni accompagnate da un buon vento, recuperando anche parte delle regate rinviate nella prima giornata. 470 maschile Equipaggi italiani sempre nelle retrovie. Matteo Capurro e Matteo Puppo sono 22esimi con 97 punti, frutto di una terza giornata in cui hanno prima rimediato una penalità in ...

Coppa del Re : Barcellona in semifinale - Suarez e Messi regolano l'Espanyol : Con il 2-0 maturato nel primo tempo, i blaugrana ribaltano il risultato dell'andata e passano il turno

Vonn : "Voglio una medaglia olimpica e il record di vittorie in Coppa del Mondo" : ... vincere un'altra medaglia olimpica, possibilmente d'oro, ma non importa il colore, e battere il record di vittorie in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark" . Molta confidenza sui pendii del Bel Paese:...