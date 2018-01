Copa del Rey | il Barcellona ribalta l' Espanyol | in gol Suarez e Messi

Elezioni - l'appello dei vescovi lombardi : 'Programmi reali e buona politica' Diffuso il documento della Conferenza epis Copa le per il voto : Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche ...

Barcellona - Deulofeu non convocato in Copa del Rey : altro indizio pro Napoli? : Un nuovo indizio che si accoda a quanto già abbondantemente noto: Gerard Deulofeu è sul mercato ed è sempre più lontano dal Barcellona . Il tecnico Ernesto Valverde ha infatti deciso di escluderlo ...

Copa del Rey - pari per il Barça : In attesa di formalizzare l'acquisto di Coutinho, il Barcellona, nell'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey, non va oltre all'1-1 in casa del Celta. Valverde lascia a riposo tanti big. ...