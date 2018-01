Contratto statali | in vista del voto il governo accelera sui rinnovi | aumenti a

Contratto statali - € 9.000 di arretrato a lavoratore - iniziano le azioni legali Video : Prima di Natale, Aran e sindacati dei dipendenti del Comparto Funzioni Centrali della Pubblica Amministrazione, hanno chiuso l’accordo sul rinnovo. Si tratta dei lavoratori dei Ministeri e delle Agenzie Fiscali, 270mila lavoratori circa. Un accordo che prevede un nuovo #Contratto con decorrenza gennaio 2016 e scadenza dicembre 2018. Le cifre di aumento restano quelle della bozza di intesa Governo-parti sociali di fine 2016 e adesso sembrava che ...

Vertenze aperte/Contratto statali - rischio aumenti a velocità diverse : La corsa ormai è contro il tempo. L?intenzione sarebbe quella di riuscire a chiudere tutti i contratti del pubblico impiego prima delle prossime elezioni. Per adesso l?unico che ha...

Vertenze aperte/Contratto statali - rischio aumenti a velocità diverse L'anteprima sul Messaggero Digital : La corsa ormai è contro il tempo. L'intenzione sarebbe quella di riuscire a chiudere tutti i contratti del pubblico impiego prima delle prossime elezioni. Per adesso l'unico che ha la certezza di ...

Vertenze aperte/Contratto statali - rischio aumenti a velocità diverse L'anteprima sul Messaggero Digital : La corsa ormai è contro il tempo. L?intenzione sarebbe quella di riuscire a chiudere tutti i contratti del pubblico impiego prima delle prossime elezioni. Per adesso l?unico che ha...

Rinnovo Contratto statali - via libera del Governo : Via libera del Governo Gentiloni al Rinnovo del contratto dei dipendenti Statali. Venerdì scorso l’Esecutivo ha espresso parere favorevole sull’intesa tra l’Aran e i sindacati. Per essere definitivo il Rinnovo dovrà ricevere l’ok da parte della Corte dei Conti sui costi, atteso entro circa 15 giorni. A quel punto Aran e sindacati potranno rimettersi al tavolo per la firma definitiva del Rinnovo. Ricordiamo che il Rinnovo ...

Orari flessibili - ferie solidali e welfare per i figli : ecco le novità del Contratto degli statali : Orari flessibili, ferie solidali, welfare per i figli, congedi per chi diventa genitore e per le donne vittime di violenza. Sono alcune delle novità del contratto degli statali che guarda con ...

Da orari a ferie - novità nel Contratto degli statali : orari flessibili, ferie solidali, welfare per i figli, congedi per chi diventa genitore e per le donne vittime di violenza. Sono alcune delle novità del contratto degli statali che guarda con ...

Contratto statali : ok Cdm. Polemiche : Il pubblico impiego aspettava il Contratto da otto anni, ma non mancano le Polemiche. Gli arretrati potrebbero arrivare ai 270mila dipendenti pubblici già nella busta paga di febbraio, a pochi giorni ...

Perché ci sono voluti 10 anni per il Contratto degli statali (e cosa prevede il rinnovo) : Dopo quasi 10 anni di blocco, il contratto per gli statali ha ricevuto il via libera dal governo . Un risultato che ha visto la luce dopo diverse fasi importanti: dalla sentenza della Corte ...

Perché ci sono voluti 10 anni per il Contratto degli statali (e cosa prevede il rinnovo) : Dopo quasi 10 anni di blocco, il contratto per gli statali ha ricevuto il via libera dal governo. Un risultato che ha visto la luce dopo diverse fasi importanti: dalla sentenza della Corte Costituzionale, alle tre manovre (per un totale di 2,8 miliardi di euro finanziati) fino alla riforma della pubblica amministrazione. Queste le principali tappe che hanno portato al rinnovo: Dicembre 2009. La crisi e il blocco della contrattazione è ...

Contratto statali e scuola 2018 : novità oggi 19/01 - aumenti stipendi di € 130? Video : Si allungano nuovamente i tempi per arrivare alla firma per il rinnovo del #Contratto dei docenti e del personale della #scuola e per gli aumenti degli stipendi degli #statali. Secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, infatti, la situazione di stallo nella trattativa all'Aran sui principali nodi del Contratto scuola e sulle risorse necessarie per assicurare gli aumenti in busta paga potrebbero far slittare la firma addirittura a dopo le ...

Statali - Madia : «Via libera al pagamento degli arretrati e aumenti per nuovo Contratto» : Via libera del governo al contratto per gli Statali. Nuove regole, dalla stretta sull'assenteismo allo stop ai premi a pioggia. Ma, soprattutto, soldi in busta paga, come non accadeva da quasi un...

Statali - via libera del Governo all'intesa sul nuovo Contratto : (Teleborsa) - Arriva il nuovo contratto per un esercito di 270 mila Statali . Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'intesa del 23 dicembre tra i sindacati e ARAN , l'Agenzia per la ...

Statali - via libera del Governo all'intesa sul nuovo Contratto : Arriva il nuovo contratto per un esercito di 270 mila Statali . Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'intesa del 23 dicembre tra i sindacati e ARAN , l'Agenzia per la Rappresentanza ...