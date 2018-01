Como | una paziente | non mi faccio visitare da un medico negro e va via

L'Isis colpisce sede di Save the Children in Afghanistan. Ong sempre più nel mirino - testimoni sComodi di una guerra persa (di U. De ... : In Afghanistan, nello Yemen, in Siria, in ogni area calda del mondo: Save the Children, MSF, Emergency... "Le Ong - dice ad HP Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children ...

TRABOCCO SAN GIAComo / Una mise en place marinara e shabby chic (4 Ristoranti) : Il TRABOCCO San GIACOMO situato a Marina di San Vito è un ristorante dallo stile marinaro. Diretto da Vilma parteciperà alla seconda puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:19:00 GMT)

ELENA SANTARELLI - COME STA IL FIGLIO GIAComo?/ La showgirl consola una sua fan su Instagram : ELENA SANTARELLI, COME sta il FIGLIO GIACOMO? Su Instagram la showgirl dà nuovi aggiornamenti ai fan: "Ai suoi occhi nulla è cambiato, non dovete pensarci tristi"(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:13:00 GMT)

Elena Santarelli - il figlio GiaComo è malato/ Alessia Marcuzzi al suo fianco : “Non si infierisce su una madre” : Elena Santarelli, il figlio Giacomo è malato. Alessia Marcuzzi al suo fianco: “Non si infierisce su una madre”. Le ultime notizie sulla showgirl, moglie dell'ex calciatore Bernardo Corradi(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:02:00 GMT)

Chiedimi se sono felice : Aldo - Giovanni e GiaComo per una serata da ridere su Italia 1 : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset. Chiedimi se sono felice: cast e curiosità Quarta produzione cinematografica per il trio ...

Sonia Bruganelli e le critiche per il jet privato : “Assurdo nascondere una Comodità!” : Sonia Bruganelli ha scatenato (nuove) critiche sui social network dopo che ha postato una foto dell’aereo privato che le ha permesso di raggiungere il Kenya nel periodo natalizio assieme al marito Paolo Bonolis e ai figli. Ecco come si difendono lei e il conduttore. Sonia Bruganelli risponde alle critiche per il volo privato in Kenya […] L'articolo Sonia Bruganelli e le critiche per il jet privato: “Assurdo nascondere una ...

Cetus una Comoda app per gestire la Fire TV Stick e non solo! : Abbiamo già parlato della Fire TV Stick di Amazon (potete consultare la nostra scheda tecnica in merito) ed abbiamo parlato di una comoda app Apps2Fire che permette l’installazione di qualsiasi app dal Play Store su Fire TV Stick (sfruttando il sideload). Oggi invece parliamo di Cetus, un’ottima app con moltissime comode funzioni, che renderà il vostro smartphone il compagno ideale non solo della vostra Fire Stick TV, ma anche dei vostri TV Box ...

L'Hockey Como e Casate Vuole una deroga per il pubblico : L'Hockey Como ha chiuso il 2017 e la prima fase della regular season, con una sconfitta indolore, per 1-5 a Cavalese, con il Fiemme. Ma non c'è tempo per i bilanci:l'Italian hockey league chiama ...

Regionali - parla il giudice Di GiaComo "Pronto al sacrificio - ma con una grande coalizione" - : La politica, continua così la sua analisi, deve tornare a essere servizio alla collettività, "per far sì che l'interesse generale prevalga sull'interesse particolare, che la politica non si risolva ...

Colazione vietata ai clochard di Como - la città si mobilita con una "Flash mob dalla parte dei barbun" : La critica più dura è stata quella dell'associazione Osservatorio Migranti di Como (WelCom) che ha titolato un suo post su facebook "I sindaci passano ma i poveri restano". Il primo cittadino in ...

"Il governo svizzero si ritrova in una posizione sComoda" : ... "Jean-Claude Juncker commette un errore quando distribuisce baci a Berna e parla di un trattato di amicizia, per poi passare bruscamente da una politica di amicizia a una politica antipatica di ...

Forza Nuova a Desio come gli skinhead a Como. Blitz in consiglio comunale. Il sindaco : 'Non mi faccio intimidire' : La scelta, spiega ad HuffPost il sindaco Corti, "non è politica". Il motivo del rifiuto è legato al volantino firmato da Forza Nuova che, come si legge, incita alla "resistenza etnica" e che non è ...

Forza Nuova a Desio come gli skinhead a Como : blitz in consiglio comunale : Nuovo blitz di Forza Nuova in Lombardia. Nel mirino degli esponenti del partito di estrema destra, questa volta, il comune di Desio, poco più di 40mila abitanti in provincia di Monza e Brianza. Ieri sera, una quindicina di militanti del partito guidato da Roberto Fiore hanno fatto irruzione durante il consiglio comunale interrompendo per qualche minuto la seduta.Uomini e donne, tutti in jeans e giubbotto nero, sono entrati in silenzio ...

I disegni per ChoComodica diventano una mostra : Rimarrà aperta fino al 6 gennaio una mostra che esporrà tutti i disegni fatti dai piccoli studenti della città per il concorso "Immaginami con gusto"