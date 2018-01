Combinata nordica | Coppa del Mondo 2018 | Riiber domina dal trampolino di Seefeld davanti

Combinata nordica - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : Akito Watabe vince il PCR davanti a Riiber e Schmid - bene Alessandro Pittin : Si è aperto oggi a Seefeld (Austria) il Nordic Combined Triple, valido per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il giapponese Akito Watabe si conferma il miglior saltatore del circuito, andando a vincere il Provisional Competition Round grazie ai 134.6 punti ottenuti sul trampolino normale HS109. Alle sue spalle troviamo i norvegesi Jarl Magnus Riiber e Jan Schmid, leader della classifica generale, entrambi con un distacco ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Seefeld ultima occasione per Pittin per ritrovarsi verso le Olimpiadi : Lo spettacolo del Nordic Combined Triple contraddistingue la sesta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018, in prgramma a Seefeld, in Austria, tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. L’evento si svilupperà in tre Gundersen con salto dal trampolino normale Toni Seelos HS109, la cui variante sarà determinata dalla lunghezza della prova di fondo: 5 km nel primo giorno, 10 km nella seconda gara e 15 km nell’ultima decisiva prova. Le tre gare ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : trampolino indigesto per Alessandro Pittin anche a Chaux-Neuve. Ed ora in chiave olimpica il tempo stringe… : Suona l’allarme in casa Italia. I limiti nel salto continuano a penalizzare Alessandro Pittin, al quale la sosta di un mese sembra non aver giovato. Il 2018 è iniziato col piede sbagliato per il fuoriclasse carnico, che dopo la deludente eliminazione al Provisional Competition Round in Val di Fiemme, aveva fornito segnali interessanti nella prova eliminatoria di Chaux-Neuve da un trampolino a lui storicamente congeniale. Ma nel momento ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Norvegia padrona in staffetta a Chaux-Neuve! Germania e Finlandia sul podio. Azzurri sesti in rimonta : La Norvegia continua a fare la voce grossa nella Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica e domina anche la staffetta di Chaux-Neuve, costruendo la vittoria nel salto dal trampolino lungo La Côté Feuillée HS118 e gestendo nella 4×5 km di fondo con grande autorità l’enorme vantaggio accumulato nel primo segmento di gara. Il quartetto composto da Joergen Graabak, Espen Andersen, Jarl-Magnus Riiber e Jan Schmid soffre soltanto ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2017-2018 : Jan Schmid vola via e pregusta la sfera di cristallo - Akito Watabe scavalca Johannes Rydzek : Jan Schmid spicca il volo e mette una seria ipoteca sulla conquista della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Con il successo a Chaux-Neuve, il norvegese ha incrementato ulteriormente il suo vantaggio ed ora guida la Classifica generale con 583 punti, ben 138 in più rispetto al giapponese Akito Watabe, oggi sconfitto in volata, e 144 sul tedesco Johannes Rydzek, che ha perso una posizione a causa dell’odierno ottavo posto in ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Jan Schmid non si ferma più! Trionfa a Chaux-Neuve e spicca il volo in classifica! Grande rimonta per Pittin - ma è solo 28° : Jan Schmid non si ferma più. Dopo il trionfo in Val di Fiemme, il norvegese si è preso la scena anche a Chaux-Neuve, tagliando il traguardo davanti a tutti nella Gundersen che assegna punti per la classifica della Coppa del Mondo 2017-2018. Schmid ha costruito la sua vittoria con Grande acume tattico, piazzando un ottimo salto al mattino dal trampolino lungo La Côté Feuillée HS118 e ricucendo pian piano il divario rispetto al giapponese Akito ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Akito Watabe domina dal trampolino di Chaux-Neuve - male la Germania. Alessandro Pittin nelle retrovie : Alessandro Pittin partirà nelle retrovie nella 10 km della Gundersen di Chaux-Neuve, quinta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. L’azzurro non è riuscito a far meglio di 77.8 punti nel segmento di salto dal trampolino lungo La Côté Feuillée HS118, ritrovandosi al 47° posto con 3’04” da recuperare rispetto al giapponese Akito Watabe, il cui feeling col trampolino francese sembra davvero notevole dopo il successo ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Akito Watabe domina il Provisional Competition Round a Chaux-Neuve - brillante Alessandro Pittin : Alessandro Pittin suona la carica e piazza un ottimo salto nel Provisional Competition Round di Chaux-Neuve, quinta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Dopo la deludente eliminazione in Val di Fiemme, il fuoriclasse azzurro ha conquistato agevolmente la qualificazione per la Gundersen di domani, sabato 20 gennaio, chiudendo il PCR al 38° posto con un salto da 95.4 punti e accumulando un distacco di 2’09” dal ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Alessandro Pittin cerca il riscatto a Chaux-Neuve - prosegue la lotta tra Schmid e Rydzek : Alessandro Pittin cerca il riscatto sul suo tracciato magico. Dopo il deludente weekend in Val di Fiemme, che ha riportato sulla terra il fuoriclasse carnico dopo lo splendido secondo posto di un mese fa a Ramsau, l’azzurro andrà in cerca di un grande risultato a Chaux-Neuve, sul percorso che tra il 13 e il 15 gennaio 2012 lo vide trionfare per ben tre volte di fila nel fine settimana più incredibile della storia per l’Italia della ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sarà una sfida tra Germania e Norvegia : Sette vincitori diversi nelle prime otto Gundersen della Coppa del Mondo 2017-2018. L’equilibrio regna sovrano nella stagione a Cinque Cerchi, ma il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang sembra definire lo scenario che potrebbe concretizzarsi in occasione delle tre prove che assegneranno le medaglie durante la rassegna olimpica. La Norvegia e la Germania hanno una marcia in più rispetto agli avversari e ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Chaux-Neuve. C’è Alessandro Pittin : Un luogo magico per la Combinata nordica italiana. La Coppa del Mondo si sposta verso la Francia, precisamente a Chaux-Neuve, sulle nevi dove Alessandro Pittin riscrisse la storia della disciplina nel Bel Paese: nel gennaio del 2012 arrivarono infatti tre vittorie nel giro di tre giorni per il portacolori azzurro. Previste tra sabato e domenica una Gundersen individuale dal trampolino HS118 (ore 10.30 e 12.30) e una staffetta (ore 12.45). Tra i ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : il trampolino della Val di Fiemme è ancora tabù per Alessandro Pittin. Il salto resta l’incognita in chiave PyeongChang : Il weekend fantastico per gli azzurri negli sport invernali non trova riscontro nella Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, che ha fatto tappa in Trentino, nella Val di Fiemme. Gli atleti italiani non hanno interpretato al meglio le insidie del trampolino lungo HS135, soccombendo sin dal Provisional Competition Round e restando ai margini della contesa. Il solo Raffaele Buzzi ha preso parte alla prima Gundersen, mentre Aaron Kostner ha ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : vittoria in solitaria di Jan Schmid che allunga nella generale - lontano Aaron Kostner : La Norvegia esulta anche nella seconda Gundersen in Val di Fiemme, valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Jan Schmid domina infatti sugli sci stretti e va a conquistare il successo in solitaria davanti all’austriaco Lukas Klapfer e al tedesco Fabian Riessle. Dopo l’ottimo salto di stamane, Jarl Magnus Riiber partiva prima di tutti in questa frazione, ma ha faticato a tenere il ritmo dei migliori. Schmid invece è ...