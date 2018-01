Combinata Lenzerheide | Bassino 2ª

Sci alpino - Combinata Lenzerheide 2018 – Marta Bassino torna sul podio! Superlativa seconda dietro a Holdener - out Brignone : Marta Bassino è tornata in forma nel momento più importante della stagione e, dopo la bellissima prima manche stampata in gigante a Kronplatz, conquista un eccellente secondo posto nella Combinata alpina di Lenzerheide, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. A meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’azzurra sta salendo in quota dopo un opaco avvio di stagione e torna tra le magnifiche tre a ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Bassino superlativa seconda! Vittoria di Holdener. Out Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

Coppa del Mondo - Vonn in testa nella Combinata di Lenzerheide. Seconda la Brignone : Altre grande giornata per le azzurre dello sci. Dopo la prova di superG della combinata di Lenzerheide è in testa la statunitense Lindsey Vonn in 1.11.84 ma subito alle sue spalle c'è Federica ...

Combinata Lenzerheide : Vonn prima - poi Brignone. Bassino quarta dopo il superG : Lindsey Vonn ha dominato la prima manche della superCombinata di Lenzerheide, la prima dell'anno e prova generale per le Olimpiadi di Pyeongchang. L'americana ha preceduto l'italiana Federica Brignone ...

Combinata Lenzerheide : Brignone 2ª nel SuperG : Federica Brignone si conferma l'atleta azzurra piu' in forma. Dopo il terzo posto nel gigante di Kronplatz, la carabiniera di La Salle si e' classificata seconda nel SuperG di Lenzerheide, valido per ...

