Cocaina nell' accappatoio | arrestati madre e figlio

Ragusa : spaccio Cocaina nella città del commissario Montalbano - quattro arresti(2) : (AdnKronos) - Era un noto bar del centro storico di Scicli, in provincia di Ragusa, la centrale di una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, della cittadina iblea. E' quanto emerge dall'operazione 'Verdura e devozione' dei carabinieri che questa mattina ha portato all

Spaccia Cocaina nella sala slot - 44enne arrestato dai carabinieri : GIUGLIANO - Scoperto con dosi di droga nella sala slot, i carabinieri arrestano un 44enne. È stato ammanettato dai militari dell'Arma della Compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Antonio De Lise,...

Brescia - studente di 14 anni con tre chili di Cocaina nello zaino : arrestato : Uno studente albanese di 14 anni è finito in manette per traffico di droga : aveva tre chili di cocaina nello zaino utilizzato per la scuola e altri 12 nascosti a casa. Lo hanno scoperto i militari ...

Dall'Olanda all'Italia con 8 chili di Cocaina purissima - arrestato il narcos della camorra : nell'auto 20mila euro in contanti e casse di ... : Curato nella persona, con abbigliamento ricercato, ha tutta l'aria di un distinto signore di ritorno da un viaggio internazionale di lavoro in Olanda. Guida un'anonima familiare, sulle maniglie dei ...

Antonello Bonci : Così ho salvato Lapo ?Elkann dalla dipendenza dalla Cocaina : Lapo Elkann ha detto addio alla cocaina: ha sconfitto la dipenza. Una traguardo importante raggiunto grazia alla rivoluzionaria terapia di Antonello Bonci, noto neurologo riminese da anni a lavoro negli Stati Uniti. La terapia TmsBonci, direttore scientifico del Nida (istituto americano per le ricerche contro le droghe), insieme a Luigi Gallimberti e Lorenza Bolzoni - definiti "medici geniali" dal rampollo di casa Agnelli - ...

A Catania anche un piccolo "pusher" di soli sei anni : aiutava il convivente della madre nello spaccio di marijuana e Cocaina : anche un bambino di sei anni spacciava la droga a Catania. Forse convinto fosse un gioco, aiutava il convivente della sua mamma, pusher di professione, a smerciare marijuana e cocaina, al civico 3 di viale Biagio Pecorino, in una delle piazze di spaccio più remunerative del suk della droga a Librino. Emerge dalla maxi operazione antidroga scattata oggi a Catania, che ha sgominato un vasto traffico all'ombra della mafia, con 36 arresti e ...