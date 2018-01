CITTADELLA-FROSINONE | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Serie B : CITTADELLA -Frosinone a Rapuano : (ANSA) - ROMA, 25 GEN - Questi gli arbitri designati per le partite valide della 23/a giornata, seconda di ritorno, del campionato di Serie B in programma sabato 27 gennaio alle ore 15. Avellino-...

CITTADELLA -Frosinone a Rapuano : Questi gli arbitri designati per le partite valide della 23/a giornata, seconda di ritorno, del campionato di Serie B in programma sabato 27 gennaio alle ore 15. Avellino-Cremonese: Di Paolo; Bari-...

Vola il Frosinone - Empoli - Cremonese e CITTADELLA ci sono : Sabato perfetto per il Frosinone , che nel pomeriggio del 22esimo turno di serie B ha battuto senza fatica la Pro Vercelli: 4-0 il risultato per i ciociari, che hanno chiuso il primo tempo già in ...

Serie B - il Frosinone in testa con il Parma mentre il CITTADELLA è raggiunto allo scadere. Per Cosmi debutto con un pari : In questa Serie B sempre senza padroni, Frosinone e Cittadella raggiungono in testa il Parma, ma domani il Bari battendo il Palermo tornerebbe solo al vertice. allo stadio Benito Stirpe, il Brescia ...