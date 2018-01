Ciclismo | MOscon secondo al Challange di Mallorca

Ciclismo - il caso Moscon-Reichenbach alla Commissione Disciplinare? L’italiano rischia una squalifica : Il caso Moscon-Reichenbach non sarebbe ancora chiuso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le accuse dello svizzero nei confronti dell’italiano su un episodio accaduto all’ultima Tre Valli Varesine (“Mi ha buttato giù apposta“, si riferisce a una caduta in discesa che gli ha procurato anche un grave infortunio) avrebbero generato un dossier che sarebbe approdato davanti alla Commissione Disciplinare della UCI. Lo scorso ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘L’invidia contro la Sky’ : Non ha vinto nessuna corsa in linea, ma certamente tra i corridori più apprezzati e discussi della stagione 2017 del grande Ciclismo c’è stato anche Gianni Moscon. Il giovane trentino del Team Sky si è segnalato tra i talenti emergenti più puri del Ciclismo internazionale, dando dimostrazioni di forza dirompente. In virtù di un carattere forte e un po’ ruvido Moscon si è trovato anche al centro di qualche episodio turbolento, ed in un’intervista ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Potrei debuttare al Tour - sogno la Roubaix. Voglio rimanere in Sky. Io - agricoltore prestato alla bici” : “Sono un po’ un agricoltore prestato al Ciclismo, mi sento un po’ così“. Con questa affermazione Gianni Moscon si racconta nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. La grande promessa del Ciclismo italiano ha da poco concluso un’ottima stagione e si prepara al 2018 in cui dovrà rilanciarsi ulteriormente. Le aspettative sul corridore della Sky sono tante e lui proverà a non deluderle. Gianni parla ...