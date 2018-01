Che reato si commette usando le liste IPTV?

La politica ha creato la volatilità Che mancava : Una giornata passata in sintonia ai commenti USA sul dollaro, in attesa di eventuale contro-mossa da Draghi, ECB. Mossa che non è arrivata, non sui tassi o QE, previsti invariati, ma nei commenti. Chi ...

Creato tecnologia per la proiezione di ologrammi in 3D Che si muovono : Oggi viviamo in un mondo digitale con cui interagiamo da uno schermo piatto. Si sta lavorando, con la realtà virtuale e aumentata e con gli ologrammi per creare oggetti digitali tridimensionali con ...

Se lo stregone ha paura del mostro Che ha creato : Ha sganciato la bomba atomica e ora tira indietro la mano. Il nuovo blog di Grillo non è solo un nuovo blog ma un terremoto per il Movimento. Il fondatore molla le sue truppe. L'apprendista stregone fugge dal mostro che ha creato in laboratorio prima che si rivolti contro di lui o - più biecamente - per non mettere la faccia su quello che potrebbe essere un disastro.Il lungo video nel quale l'ex comico motiva il suo passo di lato è ...

Ecco A Voi Il Materiale Più Nero Che Sia Mai Stato Creato Dall'uomo : Ovviamente la Surrey NanoSystems non lo ha Creato soltanto per affascinare noi appassionati di scienza e di buchi neri; inizialmente doveva avere applicazioni esclusivamente astronomiche , ma oggi ...

Doveri punito dopo Juventus-Torino? La decisione Che ha creato il caos : Il campionato di Serie A si prepara a tornare dopo la lunga pausa, si preannuncia una giornata scoppiettante. Già iniziano le grandi polemiche, in particolar modo la decisione sul tecnico Doveri dopo il derby tra Juventus e Torino ed in particolar modo il contatto Khedira-Acquah che ha mandato su tutte le furie il tecnico Mihajlovic. dopo l’episodio si era parlato di una punizione di una o due giornate ma la situazione è andata in modo ...

Morti al GnocChetto - per la Corte d'Appello il reato è estinto dopo la scomparsa di Oddone : Solo a metà dicembre 2017, a quasi dieci anni dal fatto di cronaca e oltre due anni dalla scomparsa del sindaco , la Corte d'Appello ha dichiarato estinto il reato per 'morte del reo'.

Termini Imerese - ora Roma dovrà ricomporre il puzzle Che lei stessa ha creato. Ma mancano dei pezzi : Basterà una nuova commessa Fiat a salvare Termini Imerese? Al di là dell’apparente paradosso, il dubbio è più che legittimo, mentre si avvicina la prova del nove al ministero dello Sviluppo economico in calendario per la seconda metà di gennaio dove non si potrà ignorare che l’altra commessa considerata chiave per rimettere in moto l’ex fabbrica Fiat, quella delle Poste, non è scontata. Eppure per sostenerla sono già stati anticipati più ...

Il ritorno di Prince of Persia? Il creatore si sta impegnando per far si Che accada : Prince of Persia ha subito parecchi cambiamenti nel corso di più di 20 anni di storia e moltissimi appassionati hanno un bellissimo ricordo di un franchise che latita dal panorama videoludico da circa 8 anni. Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate fu pubblicato nel 2008, venne accolto tutto sommato positivamente ma rappresentò anche la chiusura della serie e la successiva nascita di Assassin's Creed (nato proprio mentre si analizzavano dei ...

Un imprenditore vegano ha creato una carne di pollo Che sa davvero di pollo : Un sistema per produrre carne di pollo in laboratorio (clean meat), alimentando le cellule con i nutrienti corretti per produrre muscolo e grasso, come accadrebbe se fossero cresciuti all'interno del corpo di un animale, col risultato di avere carne con lo stesso sapore di quella tradizionale e ad un prezzo simile. Su questo progetto sta lavorando la startup di Tel Aviv SuperMeat, che ha appena chiuso un round da 3 milioni di dollari ...

Don Mazzi : Ho un rapporto difficile con Dio. Ce l'ho con lui perché ha creato l'Inferno : Don Mazzi non usa troppi giri di parole e intervistato dal settimanale Oggi si lascia andare a espressioni insolite verso Dio e le gerarchie ecclesiastiche."Io non mi nascondo mica - dice Don Mazzi al settimanale Oggi -. Con Lui è sempre stato un rapporto difficile… Credo che Lui mi voglia bene, anche se ho la sensazione che non comprenda e non accetti alcuni miei dubbi che lo riguardano… Non capisco come abbia ...

Hamilton nella bufera : il commento sui social Che ha creato il caos : Hamilton si è laureato campione del mondo, il pilota della Mercedes si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista. Nel frattempo bufera sul pilota, episodio sui social che ha scatenato il web. “Sono così triste, guardate mio nipote. Perché stai indossando questo vestito per Natale? Perché hai chiesto un abito da principessa per Natale?”. Domande a cui il nipotino ha replicato così: ...

Mercedes-AMG - Il suono delle elettriChe sarà creato dai Linkin Park : Le colonna sonora delle AMG elettriche del futuro sarà creata dai Linkin Park. La collaborazione tra la Mercedes e la band californiana, infatti, porterà i sound designer della Casa tedesca ad avvalersi della consulenza del gruppo musicale per realizzare il suono che caratterizzerà le future auto sportive a zero emissioni.Sound elettrico. La Mercedes-AMG si rivolgerà a diversi partner per sintetizzare un sound capace di coinvolgere i ...

Istat : 1 laureato su 3 Che parte - rientra : 16.26 Solo un laureato su tre che vanno via dall'Italia rientra nel nostro Paese. E' quanto emerge dal rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile che specifica: "Nel 2016 circa 16 mila laureati italiani tra i 25 e i 39 anni hanno lasciato il Paese e poco più di 5 mila sono rientrati". Intanto aumenta la speranza di vita, a 82,2 anni. L'Italia risulta tra "i Paesi più longevi in Europa,preceduta solo dalla Spagna". L'indagine rileva anche ...

"Ho lasciato Facebook perché mi sento in colpa per aver creato strumenti Che stanno programmando la vostra vita" : Dure le parole pronunciate da Chamath Palihapitiya contro il social network di Mark Zuckerberg. Palihapitiya, ex vicepresidente di Facebook per la crescita degli utenti, ha detto di sentirsi "tremendamente in colpa" per aver creato degli strumenti che stanno "distruggendo il tessuto sociale",L'ex Facebook, nel corso del suo intervento alla Graduate School of Business di Stanford, ha anche ammesso di utilizzare solo alcuni social media, ...