CARPI-SPEZIA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

CARPI sempre ostico - lo Spezia non fa gol al Cabassi da 206' : La Spezia - Otto volte su 15 precedenti in Emilia è stato pareggio tra Carpi e Spezia, ossia nel 53,3% degli incontri disputati (in 5 casi per 0-0, in 3 per 1-1). Il conto delle vittorie vede avanti i ...