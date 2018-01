Caos liste Pd | Cuperlo | “C’è volontà di un accordo | ma la riduzione dei parlamentari sia

CANDIDATI PD - ELEZIONI 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Pd - adesso è Caos sulle liste : salta visita Boschi a Bolzano : Alta tensione nel Pd nella presentazione delle liste. Le trattative tra l'area renziana e la minoranza cominciano ad incrinare gli equilibri interni al partito. Un segnale chiaro di questa agitazione è il rinvio della presentazione della candidatura del sottosegretario Boschi a Bolzano. Questo pomeriggio l'ex ministro delle riforme è atteso proprio in Trentino, ma a quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, la minoranza avrebbe ...

Elezioni in Lazio : Silvio Berlusconi chiude la partita e candida Stefano Parisi. Caos liste per le politiche : Il leader della Lega plaude alla politica protezionistica del presidente americano, il leader di Forza Italia si schiera con la Merkel parlando ci 'danno per l'economia, anche americana'. Ma, prima ...

Liberi e Uguali - Caos liste e appello a Grasso : "Così si rompe tutto" : La nuova lista di sinistra guidata da Pietro Grasso non trova la quadra per la composizione delle liste per le elezioni politiche: e il tempo sta per scadere. "Rivolgo un estremo appello a Pietro Grasso e ai gruppi...

Per 15 seggi in più : nel Pd scoppia la 'grana Orlando'. I renziani : un bel Caos riaprire le liste ora : A pochi metri dal traguardo, proprio quando si intravede la luce fuori dal tunnel delle liste per le politiche, nel Pd scoppia la 'grana Orlando'. Il segretario Matteo Renzi pensava di aver sbrigato il grosso del lavoro in vista della direzione nazionale del Pd venerdì mattina. Pensava di aver messo a posto quasi tutte le caselle, compresa quella più ostica di Maria Elena Boschi, candidata in luogo sicuro a Bolzano. E invece no. ...