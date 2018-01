Cantù | paziente non si fa toccare da un medico nero e lui posta lo sfogo su

"Non mi faccio toccare da un negro"/ Cantù - paziente rifiuta visita : medico ringrazia - "ho tempo per un caffè" : "Non mi faccio toccare da un negro": donna rifiuta di farsi visitare da un giovane medico in servizio a Cantù. Andi Nganso ironizza sui social ma l'amarezza è tanta.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 13:24:00 GMT)

Cantù - paziente rifiuta la visita : Non mi faccio toccare da un negro : "Non mi faccio visitare da un negro". Così una paziente ha deciso di uscire dall'ambulatorio. La donna si era presentata dalla guardia medica di Cantù, ma quando si è trovata di fronte il dottor Andi Nganso, 30 anni, nato in Camerun e da 12 anni in Italia, ha fatto marcia indietro e si è allontanata dall'edificio."Ti ringrazio. Ho un quarto d’ora per bere un caffè", ha postato ironicamente ...