Campi Flegrei | importante ricerca | scoperta la camera magmatica che alimenta il

Campi Flegrei - l’allarme degli scienziati : “C’è il rischio di eruzioni improvvise” : Gli studiosi non escludono il pericolo, ma allo stesso tempo cercano di non generare allarme. Eppure sui Campi flegrei e sull’attività sismica dell’area qualche perplessità c’è. “C’è il rischio di esplosioni freatiche, in maniera improvvisa e senza precursori evidenti”. Questo è quanto rivela una ricerca elaborata da un gruppo di studiosi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) presentata a Napoli a fine novembre, nel corso di ...