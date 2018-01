Calciomercato Serie A | tutte le trattative

Serie C - Calciomercato Pisa : quasi preso un centrocampista e forse due terzini Video : L’ufficialita' non c’è ancora, ma nelle ultime trattative di #calciomercato a #Pisa si fanno dei nomi quasi sicuri per il reparto arretrato e secondo indiscrezioni da fonti autorevoli sarebbe quasi fatta per un terzino di proprieta' del Palermo attualmente in prestito al Cesena. Chi potrebbero essere i nuovi terzini del Pisa Un nuovo terzino è ciò che sta più a cuore a Michele Pazienza, costretto a cambiare spesso modulo perché ha pochi ...

Serie C - Calciomercato Pisa : quasi preso un centrocampista e forse due terzini : L’ufficialità non c’è ancora, ma nelle ultime trattative di calciomercato a Pisa si fanno dei nomi quasi sicuri per il reparto arretrato e secondo indiscrezioni da fonti autorevoli sarebbe quasi fatta per un terzino di proprietà del Palermo attualmente in prestito al Cesena. Chi potrebbero essere i nuovi terzini del Pisa Un nuovo terzino è ciò che sta più a cuore a Michele Pazienza, costretto a cambiare spesso modulo perché ha pochi calciatori ...

Calciomercato Serie C - il Lecce vicino all'affare peggiore : spaccare la piazza : La gara con il Catania è ormai il passato ed ora si pensa al Calciomercato. Il Lecce di Liverani è pronto ad investire acquistando certamente un trequartista che serve tantissimo alla manovra di gioco del mister e non solo: resta probabile anche che arrivi qualche altra pedina (un attaccante di grande stazza?). Calciomercato, il trequartista del Lecce sarà Strambelli? La piazza non lo vuole Tutte le indicazioni portano in questa direzione: il ...

Calciomercato Serie A - Rafinha è dell'Inter. Chelsea su Dzeko : Milano, 19 gennaio 2018 - Non dorme mai il Calciomercato di Serie A . L' Inter , finalmente, mette la parola fine alla trattativa per Rafinha . Il brasiliano arriva in nerazzurro in prestito con ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...

Calciomercato Serie B - ecco i botti : Foggia e Parma clamorose - Ternana scatenata - mosse di Avellino - Palermo e Brescia [FOTO] : 1/23 ...

Calciomercato Serie A : ore decisive per Rafinha - sorpresa Pereira - offerta del Sassuolo alla Juventus - Ultime Notizie Flash : Il Calciomercato della Serie A continua, ore calde per l'Inter che aspetta la risposta di Rafinha e del Barcellona. La Juventus mette le basi per il mercato di giugno mentre la Cina continua a ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...

Calciomercato Lecce - il trequartista può arrivare dalla serie A : offerta fatta Video : E' un periodo importante per il #Lecce che, oltre ad essere primo in campionato, a più 4 dal Catania, è riuscito anche a passare il turno nella Coppa Italia di #serie C, battendo con un secco 3-0 il Matera [Video]. Risultato rotondo reso ancora più importante dal fatto che mister Liverani, nel match disputato domenica pomeriggio al Via del mare, aveva schierato una formazione molto giovane, dando spazio a coloro che hanno avuto poche occasioni ...

Calciomercato Serie C - tanti affari : ufficiali 2 colpi per le big Video : Il #Calciomercato di #Serie C entra nel suo periodo caldo in questi giorni. Dopo i primi giorni fatti soprattutto di chiacchierate tra direttori sportivi, manager e societa', in questo periodo cominciano ad arrivare le ufficialita'. Serie C, 2 affari importanti per le big La trattativa tra Pisa e Pordenone per il passaggio dello spagnolo Miguel Angel Sainz Maza in Toscana si è definitivamente sbloccata ieri pomeriggio, quando il Pordenone ha ...

Calciomercato Serie C - tanti affari : ufficiali 2 colpi per le big : Il Calciomercato di Serie C entra nel suo periodo caldo in questi giorni. Dopo i primi giorni fatti soprattutto di chiacchierate tra direttori sportivi, manager e società, in questo periodo cominciano ad arrivare le ufficialità. Serie C, 2 affari importanti per le big La trattativa tra Pisa e Pordenone per il passaggio dello spagnolo Miguel Angel Sainz Maza in Toscana si è definitivamente sbloccata ieri pomeriggio, quando il Pordenone ha ...

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...

Calciomercato Serie A : l'Inter forte su Rafinha : Milano, 14 gennaio 2018 - Domenica senza calcio giocato, ma il Calciomercato delle squadre di Serie A procede spedito. L' Inter vuole affondare il colpo per Rafinha . C'è ancora distanza tra i ...

Calciomercato Fermana - richieste dalla Serie B per Grieco e Valentini : FERMO - La Fermana ha ricevuto richieste dalla Serie B per due dei suoi talenti più cristallini. Perugia e Cesena hanno chiesto informazioni sul centrocampista Roberto Grieco, 20 anni, mentre Ascoli e ...