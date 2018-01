Calciomercato | salta il trasferimento di Cabezas all' Independiente | il giocatore

DZEKO AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma - manca l’intesa con i Blues : salta anche Emerson Palmieri? : DZEKO al CHELSEA? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:16:00 GMT)

PASTORE ALL'INTER?/ Calciomercato news : cessione difficile - Emery lo esalta contro il Guingamp : Javier PASTORE ALL'INTER? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato. Per Emery non c'è fretta e si parla solo di gioco.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:05:00 GMT)

Calciomercato Bologna - salta Orsolini. Resta solo Paz : Bologna - Il 'no' di Verdi va di fatto a chiudere - al netto del possibile arrivo di Paz - il mercato del Bologna . salta infatti anche l'affare Orsolini . Con l'esterno di proprietà della Juventus - ...

Calciomercato Inter/ News - salta Ramires : virata su Manuel Fernandes? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Ramires potrebbe saltare davvero e così i meneghini potrebbero puntare sul centrocampista Manuel Fernandes della Lokomotiv.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - lunedì si chiude per Verdi? Se salta tutto arriva Deulofeu (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club di Maurizio Sarri: lunedì appuntamento col Bologna per chiudere l'affare Simone Verdi. Se salta arriva Gerard Deulofeu dal Barcellona.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 03:11:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - salta Maxi Olivera : il terzino arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è alla ricerca di un terzino sinistro. Da diversi giorni viene accostato al club rossoblù il nome di Maxi Olivera, in uscita dalla Fiorentina. Il paraguaiano, però, a meno di sorprese, non si trasferirà in Sardegna. Il rinforzo per la corsia mancina infatti potrebbe arrivare dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha raggiunto un accordo con il club blucerchiato per ...

Calciomercato Inter - Pastore sempre nel mirino : l’argentino salta gli allenamenti con il PSG : Calciomercato Inter, Pastore sempre nel mirino: l’argentino salta gli allenamenti con il PSG Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Pastore sempre NEL mirino – L’Inter scenderà in campo tra poche ore a Firenze per l’anticipo della prima giornata di ritorno. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia, ha ...

Calciomercato Napoli/ News - salta Inglese : azzurro solo a giugno? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:10:00 GMT)

Calciomercato Benevento - salta De Ceglie : ecco il nuovo nome per il terzino sinistro : Calciomercato Benevento – Stagione da dimenticare fino al momento per il Benevento, un solo punto conquistato e per il momento salvezza che sembra difficilissima. La dirigenza ha però il dovere di crederci e muoversi sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Sfumato l’arrivo di De Ceglie, l’esterno ex Juventus non ha convinto per le condizioni fisiche e quindi si è deciso di non tesserarlo. Continua ...