Calciomercato Juve | oggi si chiude il primo colpo

Calciomercato Juventus : Spinazzola arriva a giugno - Asamoah ai saluti? : Ormai è noto a tutti quanto la Juventus per giugno sia alla caccia di terzini dal momento che almeno due degli attuali quattro partiranno: stiamo parlando di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, i quali ormai, sebbene per motivi diversi, saluteranno la società di Corso Galileo Ferraris per altri lidi. Il primo nome sulla lista, almeno per sostituire il ghanese, è Leonardo Spinazzola, terzino classe ’93 di proprietà proprio dei bianconeri ...

Calciomercato Juventus/ News - Pellegri in arrivo : l’offerta del Monaco non spaventa (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra campione d’Italia ormai prossima all’acquisto del gioiello di casa Genoa Pietro Pellegri(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:12:00 GMT)

Calciomercato Juventus - accelerata per Pellegri : Oggi è in programma un nuovo incontro con il club rossoblù e l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, a margine della riunione in Lega Calcio su politica e diritti televisivi. E dal summit è attesa l'...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 26 gennaio in DIRETTA : è il giorno di Dzeko al Chelsea? L’Inter all’assalto di Pastore - la Juve su Han : Le trattative di ieri, giovedì 25 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, venerdì 26 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro verso il Manchester United : ecco l'erede Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per l'acquisto di Emre Can, forte centrocampista del Liverpool che andra' in scadenza di contratto al termine della stagione. Il giocatore piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri e arrivera' a giugno a parametro zero. Ma la Juventus sta lavorando anche per il futuro e sta per concludere anche l'acquisto di ...

Calciomercato Juventus/ News - doppio colpo a centrocampo : ecco Emre Can e Pellegrini - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, Ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: doppio colpo a centrocampo, arrivano Emre Can e Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato - tutte le trattative : Inter scatenata - nasce la Juve del futuro - triplo colpo Genoa - Torino e Samp attive! : Calciomercato, tutte le trattative – In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è destinata ad essere ancora protagonista. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di regalare almeno un altro rinforzo, se non due, a Luciano Spalletti per chiudere tra le prime quattro e tornare a disputare la Champions League. Tra le priorità di Ausilio e Sabatini c’è l’acquisto di un centrocampista. Da Nanchino non arrivano ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Calciomercato Juventus - Asamoah rimane in Italia? Ipotesi clamorose : Calciomercato Juventus – Dopo la vittoria casalinga contro il Genoa la Juventus sta preparando la gara di campionato contro il Chievo. Nel frattempo si pensa anche al mercato, nelle ultime ore sono stati effettuati movimenti importanti per la prossima stagione. Al termine della stagione saluterà il club bianconero Kwadwo Asamoah, in scadenza di contratto la decisione da entrambe le parti è stata quella di non rinnovare. Il calciatore è ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Marchisio : è ancora tutto da decifrare (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della Vecchia Signora, Claudio Marchisio, deve ancora decidere cosa farà al termine della stagione(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si insiste per Pellegri e Han : bianconeri al lavoro per limare le distanze : Più che mercato di riparazione, per la Juventus questa finestra di gennaio rappresenta un'occasione per impostare operazioni in prospettiva. La società bianconera infatti sta lavorando per provare a ...