Calciomercato Inter | sviluppi su Sturridge E spunta una pista argentina

Calciomercato Inter - sfumano 2 obiettivi di Sabatini : il cerchio si stringe! : Calciomercato Inter – L’Inter vede sfumare ben due dei nomi che nelle ultime ore gli sono stati accostati con insistenza. Si tratta in primis di Lucas Moura, il quale dal Psg potrebbe accasarsi ben presto al Tottenham dopo tante voci che vedevano i nerazzurri vicini al calciatore in uscita da Parigi. Anche il nome di Sturridge va allontanandosi, con l’attaccante del Liverpool che sembra ad un passo dal West Ham. Sabatini dunque ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Spiraglio per l'Inter : Milano, 26 gennaio 2018 - l'Inter non vuole darsi per vinta. Non sono tante le chances di arrivare a Javier Pastore , ma con le partenze di Gabriel Barbosa e Joao Mario nelle casse nerazzurre è ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - per l’argentino è già pronta la numero 10 : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Lautaro Martinez : pressing nerazzurro sul gioiello argentino (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra meneghina si è messa sulle tracce del giovane talento albiceleste Lautaro Martinez(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:01:00 GMT)

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - accordo con il giocatore - Oldani : siamo senza progetto : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:29:00 GMT)

Calciomercato Inter - si pensa anche a giugno : Sabatini rivuole il pupillo Lamela - i dettagli : Calciomercato Inter – Si preannuncia un gran di finale di mercato con l’Inter intenzionata a piazzare almeno un altro colpo. Il sogno rimane Javier Pastore, ma la trattativa con il Psg sembra vivere una fase di stallo. Occhio quindi ad un possibile ritorno di fiamma per Correa, considerato la prima alternativa al ‘Flaco’. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa già alla prossima stagione con Sabatini che vorrebbe riportare ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - c’è l’accordo con il giocatore - manca quello con il PSG : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:13:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 26 gennaio in DIRETTA : è il giorno di Dzeko al Chelsea? L’Inter all’assalto di Pastore - la Juve su Han : Le trattative di ieri, giovedì 25 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, venerdì 26 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Inter - contatti per Lamela... ma per giugno : Stando a 'Sky Sport', nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con la dirigenza del Tottenham per il fantasista argentino, pupillo di Walter Sabatini. Un'eventuale operazione sarebbe però ...

Calciomercato Inter - l'agente di Pastore in pressing sul PSG : l'agente del fantasista argentino - riporta 'Rai Sport' - nel weekend sarà a Parigi per tentare di convincere la dirigenza del PSG a privarsi del giocatore, anche se l'operazione per riportare in ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 26 gennaio in DIRETTA : è il giorno di Dzeko al Chelsea? L’Inter all’assalto di Pastore : Le trattative di ieri, giovedì 25 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, venerdì 26 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Inter/ News - nuovo contatto col Liverpool per Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: c'è stato un nuovo contatto tra i nerazzurri e il Liverpool per Daniel Sturridge, prima però deve partire Eder.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 03:57:00 GMT)

Calciomercato 2018 - l'Inter sogna Pastore : Milano, 25 gennaio 2018 - Il Calciomercato di A è ormai entrato nel vivo. L' Inter , archiviate le cessioni di Joao Mario al West Ham e Gabigol , in prestito oneroso, al Santos , sogna Javier Pastore .

Pastore all'Inter?/ Calciomercato news : accordo con il giocatore - Ventola scettico sul Flaco : Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato. Per Emery non c'è fretta e si parla solo di gioco.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:09:00 GMT)