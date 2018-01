Calciomercato Inter | Nagatomo può partire | c' è il Betis

Calciomercato Inter - altro movimento in uscita : Nagatomo verso il Betis : Calciomercato Inter – Ancora movimento in uscita in casa Inter dopo quello di Gabigol e Joao Mario delle ultime ore, nerazzurri scatenati in questi ultimi giorni di trattative. Secondo quanto riporta Sky Sport il Betis ha intenzione di chiudere rapidamente per Yuto Nagatomo, trattative ben avviata e fumata bianca che dovrebbe arrivare entro le prossime ore. In scadenza nel 2019 il club nerazzurro ha intenzione di monetizzare, i contatti ...

Calciomercato - ecco tutte le trattative del giorno : colpi di Torino e Genoa - la Lazio pensa al futuro - le ultime su Inter e Roma : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. Si preannuncia un gran di finale di mercato con l’Inter intenzionata a piazzare almeno un altro colpo. Il sogno rimane Javier Pastore, ma la trattativa con il Psg sembra vivere una fase di stallo. Occhio quindi ad un possibile ritorno di fiamma per Correa, considerato la prima alternativa al ‘Flaco’. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa già alla prossima ...

Calciomercato Inter : apertura di Sturridge : L’Inter, stando alle ultime notizie , sarebbe vicina all’acquisto di Sturridge. Infatti, il giocatore inglese avrebbe già espresso la sua preferenza per la destinazione nerazzurra. Ci sarebbero altre piste, ma Sturridge è intenzionato a volare a Milano. Il calciatore sarebbe sempre più convinto di provare un’esperienza all’estero. Oltretutto in un club italiano così prestigioso. Il duo Ausilio-Sabatini sarebbe ...

PASTORE ALL'INTER/ Calciomercato news - accordo col calciatore da 4.5 milioni più bonus : PASTORE ALL'INTER, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:48:00 GMT)

Calciomercato Inter - Joao Mario al West Ham : TORINO - È ufficiale, Joao Mario lascia l'Inter per vestire la maglia del West Ham. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Il portoghese è stato ceduto 'a titolo temporaneo, fino al 30 giugno ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - attenzione alla concorrenza del Tottenham : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:48:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio formula l'offerta al Psg per Pastore : ecco le condizioni per l'affare : La proposta formulata dall'Inter, secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, prevede un prestito molto oneroso da 6-8 milioni di euro, che al momento rappresenta la prassi per la società ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - l’argentino dovrà convincere Al-Khelaifi a liberarlo : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Calciomercato Inter - sviluppi su Sturridge. E spunta una pista argentina : Milano, 26 gennaio 2018 " Si fa largo con insistenza l'ipotesi Daniel Sturridge per il Calciomercato di gennaio 2018 dell' Inter . L'attaccante, classe 1989, ha deciso di lasciare Liverpool per ...

Calciomercato Inter - sfumano 2 obiettivi di Sabatini : il cerchio si stringe! : Calciomercato Inter – L’Inter vede sfumare ben due dei nomi che nelle ultime ore gli sono stati accostati con insistenza. Si tratta in primis di Lucas Moura, il quale dal Psg potrebbe accasarsi ben presto al Tottenham dopo tante voci che vedevano i nerazzurri vicini al calciatore in uscita da Parigi. Anche il nome di Sturridge va allontanandosi, con l’attaccante del Liverpool che sembra ad un passo dal West Ham. Sabatini dunque ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Spiraglio per l'Inter : Milano, 26 gennaio 2018 - l'Inter non vuole darsi per vinta. Non sono tante le chances di arrivare a Javier Pastore , ma con le partenze di Gabriel Barbosa e Joao Mario nelle casse nerazzurre è ...

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - per l’argentino è già pronta la numero 10 : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Lautaro Martinez : pressing nerazzurro sul gioiello argentino (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra meneghina si è messa sulle tracce del giovane talento albiceleste Lautaro Martinez(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 11:01:00 GMT)

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - accordo con il giocatore - Oldani : siamo senza progetto : Pastore all'Inter, Calciomercato news, c’è l’accordo con il giocatore, manca quello con il PSG. Il Flaco ha trovato l’intesa con i nerazzurri, ma manca l’ok dei parigini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:29:00 GMT)