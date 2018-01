: Offerta del #Betis per #Nagatomo. Gli si porta a piedi vero? #calciomercato #Inter - AndreCoppo8694 : Offerta del #Betis per #Nagatomo. Gli si porta a piedi vero? #calciomercato #Inter - Laurezio : Calciomercato Inter: apertura di Sturridge - PierRnlta : RT @cmdotcom: #Inter: ecco a quale cifra cedere #Eder per sbloccare #Pastore, ma lui si oppone... [@TramacEma] - Oracolo_NA : RT @Oracolo_NA: #ESCLUSIVA #calciomercato @Inter #Spalletti nella riunione di oggi con #Sabatini ha chiesto nuovamente un centrocampista ce… -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di venerdì 26 gennaio 2018) L’, stando alle ultime notizie , sarebbe vicina all’acquisto di. Infatti, il giocatore inglese avrebbe già espresso la sua preferenza per la destinazione nerazzurra. Ci sarebbero altre piste, maè intenzionato a volare a Milano. Il calciatore sarebbe sempre più convinto di provare un’esperienza all’estero. Oltretutto in un club italiano così prestigioso. Il duo Ausilio-Sabatini sarebbe convinto di tentare un ultimo assalto al club inglese. In queste ore stanno pensando alla formula di cessione, che dal club inglese non pare così proibitiva. Il prestito, infatti, potrebbe trasformarsi da obbligo a diritto di riscatto. In questo modo l‘avrebbe più margini di manovra. In definitiva, si tratterebbe per un prestito fissato a 2 milioni di Euro, con riscatto a 28 milioni. Il giocatore, attualmente sotto contratto con i Reds, ha ...