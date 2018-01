Calciomercato Inter | altro movimento in uscita | Nagatomo verso il Betis

Calciomercato Inter : apertura di Sturridge : L’ Inter , stando alle ultime notizie , sarebbe vicina all’acquisto di Sturridge . Infatti, il giocatore inglese avrebbe già espresso la sua preferenza per la destinazione nerazzurra. Ci sarebbero altre piste, ma Sturridge è intenzionato a volare a Milano. Il calciatore sarebbe sempre più convinto di provare un’esperienza all’estero. Oltretutto in un club italiano così prestigioso. Il duo Ausilio-Sabatini sarebbe ...

Calciomercato Inter - Joao Mario al West Ham : TORINO - È ufficiale, Joao Mario lascia l' Inter per vestire la maglia del West Ham. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Il portoghese è stato ceduto 'a titolo temporaneo, fino al 30 giugno ...

Calciomercato Inter - Ausilio formula l'offerta al Psg per Pastore : ecco le condizioni per l'affare : La proposta formula ta dall' Inter , secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, prevede un prestito molto oneroso da 6-8 milioni di euro, che al momento rappresenta la prassi per la società ...

Calciomercato Inter - sviluppi su Sturridge. E spunta una pista argentina : Milano, 26 gennaio 2018 " Si fa largo con insistenza l'ipotesi Daniel Sturridge per il Calciomercato di gennaio 2018 dell' Inter . L'attaccante, classe 1989, ha deciso di lasciare Liverpool per ...

Calciomercato Inter - sfumano 2 obiettivi di Sabatini : il cerchio si stringe! : Calciomercato Inter – L’ Inter vede sfumare ben due dei nomi che nelle ultime ore gli sono stati accostati con insistenza. Si tratta in primis di Lucas Moura, il quale dal Psg potrebbe accasarsi ben presto al Tottenham dopo tante voci che vedevano i nerazzurri vicini al calciatore in uscita da Parigi. Anche il nome di Sturridge va allontanandosi, con l’attaccante del Liverpool che sembra ad un passo dal West Ham. Sabatini dunque ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Spiraglio per l'Inter : Milano, 26 gennaio 2018 - l'Inter non vuole darsi per vinta. Non sono tante le chances di arrivare a Javier Pastore , ma con le partenze di Gabriel Barbosa e Joao Mario nelle casse nerazzurre è ...