Calciomercato 2018 | l' Inter sogna Pastore

Calciomercato 2018 gennaio - Roma quasi in fondo. Juve e Inter - progetti per l'estate : Milano, 22 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio entra sempre di più nel vivo. Edin Dzeko è pronto a lasciare la Roma e si avvicina a grandi passi verso il Chelsea di Antonio Conte : la società ...

Calciomercato Premier League - Affari e Trattative 20-01-2018 : Calciomercato Premier League Sabato 20 Gennaio 2018: gli Affari e le Trattative della sessione invernale nella nostra raffica notturna. Henrikh Mkhitaryan (28) si sottoporrà alle visite mediche per l’Arsenal entro le prossime 48 ore. Lo rivela Sky Sports News. L’affare rientra nell’accordo che porterà Alexis Sanchez al Manchester United. Obiettivo attaccante per il Rennes. Nel mirino del club transalpino, tra i tanti nomi ...

Calciomercato 2018 gennaio - Rafinha è dell'Inter. Chelsea piomba su Dzeko : Milano, 19 gennaio 2018 - Non dorme mai il Calciomercato di Serie A . L' Inter , finalmente, mette la parola fine alla trattativa per Rafinha . Il brasiliano arriva in nerazzurro in prestito con ...