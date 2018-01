Calcio femminile | 11a giornata Serie A 2017-2018 | Chievo-Atalanta 1-3 | Pirone ed una

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus fa visita al Tavagnacco - derby del ‘Garda’ Brescia-Verona : Torna il massimo campionato di Calcio femminile con l’undicesima giornata. Andiamo a scoprire cosa prevede il turno e quali potranno essere i confronti più interessanti. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta a punteggio pieno con 30 punti (10 vittorie in altrettante partite) che affronterà l’insidiosa trasferta friulana contro il Tavagnacco. Un test probante per la Vecchia Signora, al cospetto di una compagine molto ben ...

Calcio femminile : Italia magica a Marsiglia. Un pareggio con la Francia che vale oro : E’ un’Italia magica quella che si è vista a Marsiglia. La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini, seppur in un’amichevole, ha messo in mostra tutte le sue grandi qualità contro una delle squadre più forti del panorama continentale, la Francia. Si temeva la goleada ed invece è arrivato un pareggio (1-1), soffrendo, ma tenendo testa alle transalpine soprattutto nel secondo tempo creando non pochi grattacapi alla ...

Calcio femminile : Francia-Italia - Girelli gol - pari e note liete per Bartolini : Amichevole di lusso per la azzurre di mister Milena Bartolini al Veledrome. L’Italia ha affrontato la Francia, Paese organizzatore del mondiale 2019, a Marsiglia. Un test utile per Sabatino e compagne in vista delle partite di qualificazione alla rassegna iridata. Le azzurre sono in testa alla classifica a punteggio pieno nel proprio girone e sperano di conquistare una partecipazione al mondiale che manca dal 1999. Nella circostanza il ct ha ...

Calcio femminile : Francia-Italia 1-1 - prestazione di grande spessore delle azzurre. Girelli a segno a Marsiglia : prestazione di livello assoluto per la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia. Le azzurre, in amichevole, hanno pareggiato 1-1 contro la fortissima Francia dimostrando grande carattere e qualità al cospetto di un avversario più forte tecnicamente. Ad aprire le marcature sono state proprio le nostre ragazze con Cristiana Girelli al 6′. Per le francesi ha risposto al 17′ ...

Calcio femminile : test probante per l’Italia di Milena Bertolini contro la Francia a Marsiglia : Sabato 20 gennaio alle ore 21 (differita su Rai SportHD alle ore 22.30) tornerà in campo la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. La selezione nostrana, in testa al gruppo di 6 di qualificazione ai Mondiali 2019, a punteggio pieno dopo 4 partite e con 3 punti di vantaggio sul Belgio, che ha però una gara in meno, ha deciso di iniziare la nuova stagione mettendosi alla prova con una delle squadre più forti del panorama ...

Nuovo obiettivi Lega Pro - costituito centro sviluppo Calcio femminile : ... le attività di contatto con il mondo scolastico, il supporto della leva giovanile, il 'benessere' gestionale dei club. La promozione del calcio femminile riguarda le squadre Under 12 ; la Lega Pro ...

Calcio a 5 femminile. L'Orvieto Fc chiude la regular season con una strepitosa vittoria : (UNWEB) ORVIETO " Sarà un week end di futsal molto difficile, per L'Orvieto Fc, che però ci arriva con una grande prestazione del proprio comparto femminile, che martedì sera ha terminato la regular ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Francia : programma - orari e tv. La data della partita : Di seguito la programmazione dell'incontro sul quale vi informeremo relativamente una trasmissione in diretta tv o streaming. Sabato 20 gennaio ore 21.00 Francia Italia CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Francia : programma - orari e tv. La data della partita : Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. partita contro le belghe che, tra l’altro, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Bonansea sontuosa - Glionnna una realtà non una promessa : La decima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: Doppietta e prestazione da urlo contro il Chievo. L’esterno della Juventus continua ad arare la fascia, facendo terra bruciata intorno a sé. Qualità tecniche e fisiche uniche per la bianconera, calciatrice di una ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus e sono dieci! Il Brescia tiene il passo - il Tavagnacco affonda : E’ andata in archivio la decima giornata della Serie A di Calcio femminile e le prime della classe si confermano ad alto livello nel primo turno del 2018. Vediamo quali sono stati gli esiti di questo sabato calcistico in rosa. La Juventus ha centrato il suo decimo successo consecutivo nel torneo nazionale superando a Vinovo il Chievo Verona per 6-0. Un successo rotondo frutto delle reti di Benedetta Glionna al 28′ ed al 69′, ...

Calcio femminile : Torna in campo la Serie A - La B scende in campo alle 14.30 - InfoOggi.it : Pink Bari-Tavagnacco sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale CalcioFemminile.lnd.it. Con il passare delle giornate ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 (giornata 10) : la Juventus ospita il Chievo - il Brescia sul campo dell’Empoli : Dopo una lunga pausa per le festività natalizie, è tempo di tornare a calcare i campi nella massima Serie del Calcio femminile italiano. Domani 13 gennaio avrà inizio il 10° turno ed andiamo a scoprire i match in programma. Juventus-Chievo La capolista Juventus riprende la propria marcia affrontando tra le mura amiche del campo di Vinovo il Fimauto Valpolicella Chievo Verona (diretta su Juventus TV, canale 212 di Sky). Una sfida non semplice per ...