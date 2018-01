: Boris Becker, l’ex campione di tennis è in bancarotta: vuole vendere i suoi trofei, ma li ha persi - silviabest77 : Boris Becker, l’ex campione di tennis è in bancarotta: vuole vendere i suoi trofei, ma li ha persi - Tenniscircus : Boris Becker ha perso cinque dei suoi sei trofei slam - - massimo_zedda : Tennis, Boris Becker in bancarotta: ora non trova più neanche i trofei - FEMsrl : Tennis, Boris Becker in bancarotta: ora non trova più neanche i trofei - PorcodelMolente : Tennis, Boris Becker in bancarotta: ora non trova più neanche i trofei -

(Di venerdì 26 gennaio 2018)è in. La sua ospitata a Che tempo che fa su Rai 1 di domenica scorsa, in cui è stato convinto da Fabio Fazio a improvvisarsi un improbabile ingegner Filini nella replica della scena cult di Fantozzi, era più una richiesta d’aiuto che un simpatico sketch. Ildi, 50 anni, è senza soldi e ora anche senza: ha lanciato un appello per ritrovare alcuni deipiù prestigiosi premi. Non trova più cinque delle sei coppe del Grand Slam (due Australian Open e tre Wimbledon) conquistate in carriera, oltre a una medaglia d’oro delle Olimpiadi di Barcellona del 1992. In totale 14 deivinti in 15 anni di carriera, in cui ha conquistato un Wimbledon a 17 anni nel 1984, altri 5 Slam, 64 titoli Atp, due Coppa Davis e anche il primo gradino del podio in doppio ai Giochi estivi di 16 anni fa. I problemi economici del tedesco sono noti dalla ...