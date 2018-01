Bologna | la sfida del Teatro Ridotto | fare spettacolo in periferia puntando sui giovani

Sulla possibile sfida con Fassino (a Bologna) Bersani tira fuori un'altra battuta incomprensibile : Pierluigi Bersani non è nuovo a battute e metafore strane. Stavolta, soffermandosi sull'eventuale sfida elettorale con Piero Fassino in quel di Bologna, Bersani affila le armi e se ne esce con una frase delle sue: "In Emilia Romagna, si dice così: io sono da uova e da latte... mi va bene tutto". Ma che vuol dire? "Éser da óv e da lat - spiega Bersani - è un'espressione che deriva dai tempi in cui, a causa ...

Casini - Renzi dà il via libera alla candidatura a Bologna con il Pd. Verso la sfida con Bersani o Errani : Il Pd candiderà Pier Ferdinando Casini, alleato ed esponente della lista Civica Popolare, nel collegio uninominale del Senato a Bologna. E molto probabilmente si troverà a sfidare gli ex dem Pierluigi Bersani o Vasco Errani che si presenteranno con Liberi e uguali. Il via libera di Matteo Renzi, dopo un lungo braccio di ferro con i dem bolognesi, è arrivato al termine di un incontro, di cui ha dato notizia l’agenzia Ansa, tra il segretario ...

Esclusiva CalcioWeb – Bologna e Dortmund si sfidano per il classe 2000 Chaban del Marsiglia. Sondaggio anche del Milan : Karim Chaban, centrocampista classe 2000 del Marsiglia, potrebbe approdare in Italia in questa sessione di mercato. L’agente Riccardo Svanera della Erresse Pro è al lavoro per il futuro del giovanissimo giocatore del club francese. Bologna e Borussia Dortmund sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse e che hanno avviato già i contatti con il procuratore. Milan, Cremonese e Southampton hanno invece effettuato un semplice ...

Mazzarri e Torino insieme fino al 2020. Prima sfida col Bologna : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico di San Vincenzo, partendo dalla Toscana, ha raggiunto il capoluogo piemontese per discutere i dettagli con la società di Urbano Cairo, ha ...

Chievo-Bologna - Donadoni : 'Non è una sfida salvezza. Verdi? Spero rimanga' : Chievo-Bologna apre la diciottesima giornata di serie A, un turno esaltante e spettacolare che si concluderà con un pirotecnico Juventus-Roma. Si parte però con la sfida del Bentegodi tra due squadre ...

Juventus - che vittoria! Tutti i numeri della sfida col Bologna : 1 di 6 Successiva TORINO - La Juventus non incassa gol da sei partite e, con la netta vittoria di ieri al 'Dall'Ara', si piazza in seconda posizione in classifica. Il 3-0 a Bologna dimostra l'efficace ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Bologna Juventus : Torosidis sfida... Quote - le ultime novità live (17a giornata Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Bologna Juventus: Quote, le ultime novità live (17a giornata Serie A). Trasferta insidiosa per i bianconeri di Allegri, che voleranno al Dall’Ara(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 13:57:00 GMT)

Juventus - si prepara la sfida al Bologna : assente Buffon - dubbio Chiellini : Juventus, si prepara la sfida al Bologna: assente Buffon, dubbio Chiellini Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, SI prepara LA sfida AL Bologna – Dopo il big-match contro l’Inter, terminato 0-0, in casa Juventus la rincorsa al primo posto in classifica passa dal Bologna. Nel prossimo turno di campionato i bianconeri faranno visita agli ...

Bologna : sfida a tre in Serie A per Verdi : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Bologna si sta preparando alla cessione dell'attaccante Simone Verdi che piace a Napoli, Milan e Inter.

Calcio - Serie A 2017-2018 : Milan-Bologna 2-1 - decide la doppietta di Bonaventura - Gattuso festeggia. Sassuolo-Crotone 2-1 nella sfida salvezza : Il Milan torna finalmente alla vittoria, la prima della gestione Gattuso. Dopo il clamoroso pareggio sul campo del Benevento e la sconfitta a Rijeka in Europa League, i rossoneri sconfiggono il Bologna per 2-1 sotto la neve di San Siro nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A: una vittoria importante per confermarsi al settimo posto in classifica ed evitare il sorpasso proprio da parte dei felsinei. Ringhio può finalmente festeggiare, ...

Motor Show di Bologna Stefano Martinelli al via della sfida monomarca Suzuki : ... da segnalare anche la sfida monomarca Suzuki, che vedrà tra i protagonisti anche Stefano Martinelli, fresco Campione Italiano Rally R1 e vincitore della Coppa Aci Sport R1 del Campionato Italiano ...