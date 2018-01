Boldrini | Salvini chieda scusa

Boldrini chiede le scuse di Salvini per il fantoccio che la ritrae bruciato dai giovani padani : "È arrivato il momento che Matteo Salvini chieda scusa. Non a me, non ne sarebbe capace. Ma almeno ai cittadini di Busto Arsizio e a tutti gli italiani per la pessima figura che sta facendo fare al nostro Paese". Così la presidente della Camera Laura Boldrini dopo l'iniziativa dei 'giovani padani' di bruciare il fantoccio della terza carica dello Stato."I 'giovani padani' - scrive la presidente della Camera - mi hanno data alle ...

Giovani leghisti bruciano un fantoccio della Boldrini. Al fuoco anche un'altro raffigurante Gentiloni. Salvini si dissocia : I Giovani padani bruciano dei fantocci raffiguranti la presidente della Camera Laura Boldrini e il premier Paolo Gentiloni e le polemiche non mancano per un gesto che da molti viene ritenuto di dubbio ...

Boldrini vuole sfidare Salvini a casa sua. Lui risponde : 'Sarebbe un bel match' : Si profila una sfida Boldrini-Salvini nel collegio Milano 1. Manca ancora l'ufficialità, ma è stata la stessa esponente di LeU a esprimere il desiderio di una sfida con il segretario leghista a Milano.

La Boldrini pronta a candidarsi a Milano : Sfiderei Salvini a casa sua : "Dove mi candido? Quando sarà ufficiale si saprà, ormai è questione di giorni". Il presidente della Camera, Laura Boldrini, prende tempo. Le indiscrezioni dicono a Pesaro contro Marco Minniti o Milano 1 contro Matteo Salvini. "Mi piacerebbero tutti e due - assicura a Un giorno da pecora - ma Salvini dice che mi vuole sfidare e allora non c'è niente di meglio che andare a casa sua a sfidarlo". Una sfida ...

Elezioni - Boldrini : “Salvini e Fontana chiedano scusa per sparate razziste. Centinaio? Denunciato per fake news” : “Fontana e Salvini si devono scusare con gli italiani, perché le loro sparate fanno il giro del mondo. E gli italiani non meritano questo, non meritano di essere noti per le sparate razziste“. Sono le parole della presidente della Camera, Laura Boldrini, ospite de L’Aria che Tira (La7). L’esponente di Liberi e Uguali continua: “Chi parla di razza è razzista e non capisce neanche come è stata usata la parola ...

la marcia antifascista di como con renzi - Boldrini - cgil (ma senza il m5s)-salvini attacca - Politica : Da corriere.it In migliaia si sono radunati sul lungolago di como per partecipare alla manifestazione antifascista organizzata dal Pd, 'E questo è il fiore', promossa dopo l'irruzione di un gruppo di ...

Boldrini solidale con Salvini per il fotomontaggio de Il Tempo : 'È ancora giornalismo?' : 'Sono fermamente convinta che l'odio non debba mai entrare nella contesa politica. I messaggi minacciosi li condanno sempre, anche quando coinvolgono coloro che mi sono politicamente lontanissimi, come Matteo Salvin i, e che non disdegnano spesso di ricorrere a un ...

Salvini : Sul post contro di me non ho ancora sentito una parola da Boldrini e Renzi : "Non ho ancora sentito una parola da Renzi, Boldrini, Grasso e Boschi sempre pronti a vedere l'allarme fascista, l'allarme nazista, l'allarme russo, ma quando ci sono immagini devastanti, più di tanto ai compagni fastidio non ne dà". A tuonare è il leader della Lega Nord, Matteo Salvini da Bolzano, parlando del post che lo ritrae imbavagliato davanti al simbolo delle brigate rosse con il commento "ho un ...

