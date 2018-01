Bis di Anna Swenn-Larsson nel secondo slalom in notturna di Melchsee-Frutt di Coppa Europa

Altro che ‘talent’ - la voce di questo diciottenne non ha Bisogno di giudici. Eccolo alla prova con Rihanna : Willie Spence, studente diciottenne della Coffee High School in Florida, sorprende i compagni con un’interpretazione da brividi di “Diamonds” di Rihanna. Willie canta fin da piccolo: a cinque anni, nella chiesa del nonno, strabiliava i presenti cantando “Amazing Grace” e lo fa tuttora esibendosi nel coro. Le straordinarie doti canore e le numerose cover presenti sul suo profilo Instagram, hanno stupito l’intero web, comprese leggende del rap ...

Salute : dalla cannaBis un farmaco che dimezza le crisi epilettiche : Un farmaco derivato dalla cannabis riduce di circa il 50% le crisi convulsive in alcuni pazienti affetti da epilessia. Il farmaco si chiama Epidiolex e si è rivelato efficace in chi soffre della sindrome di Lennox-Gastaut, che è una forma rara e grave di epilessia. Lo studio è stato condotto dal Massachusetts General Hospital ed e’ stato pubblicato sulla rivista The Lancet. Epidiolex contiene cannabidiolo, un integratore alimentare ...

Grazie a Jake - bimbo morto di cancro - il New Jersey cambia la legge sulla cannaBis terapeutica : Grazie a Jake, il governatore del New Jersey si è deciso a firmare un ordine esecutivo che permetterà un accesso più ampio alla cannabis terapeutica. Jake Honig, un bimbo di sette anni soprannominato «Jake il carro armato» per la sua grande forza d’animo, ha combattuto per cinque anni contro una rara forma di cancro alle ossa, il sarcoma di Ewing, che è stato in remissione per quasi tre anni prima di tornare. Domenica il bimbo è morto, ma la sua ...

CannaBis legale in Sardegna : raccolta firme per referendum : Il consigliere Paolo Zedda ha detto relativamente all'iniziativa: 'Si tratta di tre temi fondamentali per il rilancio dell'economia e per una svolta nel sistema amministrativo della Regione, in un ...

Weedee : un nuovo shop online per la cannaBis legale : Argomento di tendenza degli ultimi mesi, quello della cannabis legale è un vero e proprio business che interessa sempre più le aziende italiane. Dalla nicchia di un settore poco chiacchierato si stanno rapidamente affermando numerosi negozi fisici e online dove…Continua a leggere →

CannaBis sotto accusa : l'abuso dà gravi problemi di salute mentale : L'uso della Cannabis può causare seri problemi di salute mentale secondo un nuovo studio pubblicato su Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. Molti consigliano la Cannabis per le sue presunte proprietà curative, ma da sempre altri studi mettono in guardia dai pericoli del suo utilizzo. I risultati che arrivano dagli studi ricercatori dell'Istituto nazionale per l'alcolismo e l'abuso di alcolici a Bethesda, nel Maryland, ...

Gerard Butler/ Il Biscotto alla cannaBis e la gaffe con Barbra Streisand (C'è posta per te) : Ospite nella seconda serata di "C'è posta per te", Gerard Butler sarà il protagonista di una sorpresa tutta da non perdere. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:39:00 GMT)

Farmaci : cannaBis terapeutica - la Grecia verso la legalizzazione : La Grecia va verso la legalizzazione della cannabis terapeutica. Il Parlamento, infatti, dovrebbe presto votare per autorizzare l’uso medico. Nell’anno appena passato nel Paese molte associazioni si sono battute per questo obiettivo. E nei giorni scorsi il vice ministro dello Sviluppo Agricolo Yannis Tsironis ha annunciato un emendamento governativo per definire il quadro legislativo per la coltivazione e la realizzazione di prodotti ...

Alcol - cannaBis - gioco d’azzardo : boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni : Alcol, cannabis, gioco d’azzardo: boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni Si inizia a bere Alcolici a 11 anni; a fumare sigarette e spinelli intorno ai 15, mentre al mondo delle scommesse ci si affaccia già a 7 anni: sono i dati raccolti dall’Istituto Bambino Gesù di Roma Continua a leggere L'articolo Alcol, cannabis, gioco d’azzardo: boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni sembra essere il primo ...

CannaBis : boom del business legale - oltre 400 growshop in Italia : boom di negozi del “cannabusiness”: sono oltre 400 in tutta Italia: in 8 città su 10 è presente un growshop, secondo quanto censito nel 2017 da Magica Italia, la guida Italiana pubblicata dalla rivista Dolce Vita, dedicata al mondo della Cannabis, che ha rilevato tutti gli esercizi legalmente riconosciuti nelle 20 regioni Italiane e suddivisi per 107 capoluoghi di provincia, registrando dal 2005 una crescita pari al 300%. ”I ...

CannaBis light - la Lombardia guida la classifica : Sono i negozianti a chiedere leggi precise e chiare sui prodotti da commercializzare, meno bufale e fake news sul mondo della canapa e la possibilità di lavorare senza pregiudizi. In molti paesi nel ...

Il piano dell'Australia per vendere la cannaBis al mondo : "Vogliamo diventare il fornitore numero al mondo di cannabis", ha detto il ministro della salute australiano. Il governo propone la liberalizzazione dell'export. Il business mondiale della cannabis legale varrà 55 miliardi di dollari nel 2025 "...

Semi di cannaBis - marijuana e due guide illustrate : arrestato 20enne a Bitonto : I militari della Guardai di Finanza, durante i quotidiani servizi di pattuglia svolti sul territorio della città di Bitonto e zone limitrofe, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in località ...