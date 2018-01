Biglietti Tour Vasco Rossi 2018 | acquista i tickets per i concerti Tutte le date tra

Biglietti Tour Jovanotti 2018 : acquista i tickets per i concerti. Tutte le date degli appuntamenti italiani ed esteri : Tra i cantanti che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un riferimento a livello italiano ed internazionale con il suo modo di essere artista, nelle melodie e nei testi, Jovanotti torna in scena con un imperdibile Tour che coinvolgerà tutta l’Italia ed anche alcune tappe estere per dar modo al pubblico ed ai fans di seguirlo ed ammirarlo. E’ proprio il caso di dirlo: “Il più grande spettacolo dopo il Big ...

Emma : annuncia i concerti di Essere Qui Tour 2018 e le date instore – Biglietti : Emma ha annunciato i primi concerti del suo Essere Qui Tour 2018 che la vedrà esibirsi nei maggiori palasport italiani. Le date fino ad oggi annunciate la vedranno protagonista nella seconda metà di maggio. Inoltre la cantante incontrerà i fan per presentare il nuovo album. Ecco di seguito tutte le info sulle date e biglietti. Emma: concerti Essere Qui Tour 2018 Torna live la cantante salentina con nuove date prodotte e organizzate da F&P ...

Annunciate le nuove date del tour di Francesca Michielin : info e Biglietti in prevendita : Le nuove date del tour di Francesca Michielin sono ufficiali. L'artista ha appena annunciato che la tournée dedicata a 2640 si arricchirà di altri appuntamenti, dopo il successo della prima parte che ha già fatto registrare diversi appuntamenti sold out. I prossimi concerti di Francesca Michielin sono fissati a Roncade e Roma, con il raddoppio delle date già Annunciate ma dichiarate sold out. Roncade potrà apprezzare la musica della giovane ...

Biglietti in prevendita per il tour di Emma per Essere qui : info Biglietti e date : I biglietti in prevendita per il tour di Emma aprono ufficialmente la nuova era di Essere qui. Il disco sarà rilasciato il 26 gennaio, ma il suo team ha già annunciato una prima serie di date con le quali l'artista salentina tornerà su tutti i maggiori palchi dei palasport italiani. Si parte il 16 maggio con la data del 16 maggio al Palalottomatica di Roma, per continuare fino al 28 maggio con l'ultimo appuntamento al Palapartenope di ...

Al via le prevendite Live Nation per il tour degli U2 in Italia : info Biglietti e accesso all’area : Partite le prevendite Live Nation per il tour degli U2 in Italia. Dopo l'accesso ai tagliandi di ingresso con codice Amazon, gli iscritti a MyLiveNation possono assicurarsi un posto per una delle date del tour indoor del gruppo di Bono Vox, ma per un periodo di tempo limitato. L'accesso all'area riservata, che avviene previa registrazione al portale e con le proprie credenziali, è aperto dalle ore 9 alle ore 17 del 25 gennaio. Per tutti ...

Ron in tour nel 2018 nel ricordo di Lucio Dalla dopo il Festival di Sanremo : Biglietti in prevendita : Ron in tour nel 2018, dopo il Festival di Sanremo 2018. L'artista annuncia oggi due concerti in programma per il mese di maggio nei teatri di Roma e Milano. In gara al Festival di Sanremo 2018 con il brano Almeno pensami, canzone inedita scritta da Lucio Dalla prima di scomparire, Ron è tra i favoriti per il raggiungimento del podio. Da venerdì saranno aperte le prevendite per i suoi primi due concerti post Festival della Canzone Italiana, ...

Ufficiale il tour di Red Canzian per Testimone del tempo - al via dal 4 maggio : info Biglietti in prevendita : Il tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. L'ex bassista dei Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, con il quale conferma la collaborazione artistica con Miki Porru. Il brano è compreso nella tracklist di Testimone del tempo, disco che rilascerà il 16 febbraio 2018. L'album è rilasciato su etichetta BMG e distribuito da Warner Music. Il disco sarà presentato nel corso del tour che Red ...

Il tour di Nek Max Renga al via con la data zero di Jesolo : info Biglietti in prevendita - ingressi e restrizioni : Il tour di Max Nek Renga sta per partire. L'insolito trio si ritroverà sul palco del Pala Arrex di Jesolo per la prima grande prova in pubblico, con la quale anticiperanno la tournée al via dall'Unipol di Casalecchio di Reno il 20 gennaio prossimo. Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 21, ma è comunque consigliabile raggiungere il luogo dello spettacolo con adeguato anticipo in modo da favorire le operazioni di ingresso alla struttura. ...

Scaletta di Lady Gaga a Milano con il Joanne World Tour : ultimi Biglietti - orari - ingressi e misure di sicurezza : Questa sera l'attesissimo concerto evento di Lady Gaga a Milano, in programma al Mediolanum Forum di Assago. Dopo la cancellazione del concerto a settembre ed il rinvio, questa sera finalmente la popstar statunitense si esibirà nel capoluogo lombardo, per un live completamente sold out. Unica data del Joanne World Tour italiana, la cantante avrebbe dovuto esibirsi a Milano lo scorso 26 settembre 2017, ma lo show e l'intero Tour mondiale sono ...

Nuove date per RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta : Biglietti in prevendita anche per Roma e Firenze : Il RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta si arricchisce. Vengono annunciati nuovi appuntamenti in giro per l'Italia per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, lunedì 15 gennaio. Dopo l’annuncio delle prime tappe, si aggiungono nuovi concerti al RockStar tour 2018 del rapper multiplatino Sfera Ebbasta atteso in tutta la penisola dal mese di aprile. Il debutto è in programma al Vox Club di Nonantola (Modena) ...

Le Vibrazioni in tour nel 2018 dopo il Festival di Sanremo : date e prezzi dei Biglietti in prevendita : Le Vibrazioni in tour nel 2018 nei club italiani. La band capitanata da Francesco Sarcina torna sui palchi italiani per una nuova tournée, dopo l'annuncio del ritorno sulle scene musicali con l'esibizione allo scorso concerto di Radio Italia Live. Le Vibrazioni saranno in tour per presentare dal vivo al pubblico italiano il nuovo album V, che sarà anticipato dal brano Così Sbagliato, in corsa alla sessantottesima edizione del Festival di ...

Federica Carta in Tour nel 2018 : tutte le date e le info sui Biglietti in prevendita su TicketOne : Federica Carta in Tour nel 2018 presenterà i brani del suo EP di debutto ma anche quelli contenuti nell'album di prossima pubblicazione. Sono stati annunciati oggi, venerdì 12 gennaio, i primi concerti che Federica Carta terrà nel 2018. Si parte il 3 maggio da Treviso per concludere la Tournée il 26 maggio a Nonantola (Modena), stando alle date comunicate alle data odierna. Organizzatore della Tournée è Vivo Concerti che oggi ha svelato il ...

Cesare Cremonini Concerti 2018 : date “Tour Stadi” - probabile scaletta canzoni e prezzi Biglietti : A giugno partirà il nuovo tour di Cesare Cremonini, prodotto e organizzato da Live Nation Italia, e con Radio Italia in veste di media partner ufficiale del tour. Una tournèe di Concerti tratta dal sul ultimo album ‘Possibili scenari‘ che è stato anticipato dal nuovo singolo ‘Poetica‘, e che sta già scalando le vette delle classifiche. Il disco è uscito lo scorso 24 novembre, un album al quale il cantautore bolognese, un ...

Nuovi concerti di Biagio Antonacci nel 2018 - aggiunte tre date al Dediche e Manie Tour : Biglietti in prevendita : Partito meno di un mese fa e già con otto sold out all'attivo, il Dediche e Manie Tour si arricchisce di Nuovi concerti di Biagio Antonacci in tre città: il cantautore di Rozzano ha annunciato ulteriori appuntamenti dal vivo nei palasport di Napoli, Montichiari e Conegliano per il prossimo maggio. Nell'ambito del Tour a supporto dell'omonimo ultimo album in studio, un progetto coraggioso che mescola sapientemente tanti generi diversi, Biagio ...