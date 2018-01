Bce | più euro falsi ma numero resta basso

L'euro al top da 3 anni sulla scommessa di una politica più austera della Bce : Il banchiere ha anche indicato una deadline a settembre per il ritiro totale del piano QE , affermando che se l'andamento dell'economia e dell'inflazione fossero confermate in linea con le previsioni ...

"Per la Borsa 2018 positivo ma la Bce non basterà più" : La realtà è che, per i portafogli internazionali, noi siamo visti un po' come un mercato residuale e ciò a causa del macigno del debito pubblico e della cronica instabilità politica. Le elezioni ...

Per la Borsa 2018 positivo ma la Bce non basterà più : L'inizio del nuovo anno in Piazza Affari è stato scoppiettante. Andrà avanti così? Cosa si aspetta Gianni Ferrari, consulente finanziario, già direttore investimenti di banche e sim, per questo 2018?«Il sillogismo aristotelico delle Borse dice che choc a parte esse salgono se le aziende quotate producono utili, se i tassi di interesse a cui attualizzare questi utili sono bassi e se è presente molta liquidità nel sistema. Siccome ...

La Bce chiede più capitale anche alla Deutsche Bank : La Bce chiede più capitale a Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco spesso nel mirino del credito (e della politica) italiana per via della sua forte esposizione in derivati e titoli illiquidi, considerati dai nostri banchieri altrettanto "tossici" quanto la montagna di Npl che zavorra il settore del ...

Bce più fiduciosa su crescita ma appoggio politica monetaria imprescindibile : Sono indubbiamente migliorate le prospettive per la zona euro, in primo luogo sul fronte della crescita ma anche su quello dell'inflazione. Nonostante le schiarite, l'economia della valuta unica non può però ancora fare a meno del cocktail vitaminico Bce, una corroborante combinazione di misure standard e non-standard che danno ossigeno alla congiuntura.

La Bce vede una crescita molto solida - più fiducia sull’inflazione : Una Banca centrale più ottimista, quella che emerge dalla riunione di dicembre. È cambiato il giudizio sull’espansione del Pil, e questo ha rafforzato la fiducia sulla possibilità che lo slancio dell’economia possa far tornare anche l’inflazione verso l’obiettivo del 2%. Quanto ai salari, la fiducia nella curva di Phillips (che lega la minore disoccupazione ai prezzi attraverso i salari) resta immutata, ma sono proprio le retribuzioni a ...

La Bce conferma il Qe e la governance. Draghi : più fiduciosi su inflazione e salari : Il presidente della Banca centrale europea: «La vasta maggioranza dei governatori d'accordo nel mantenere le caratteristiche open-ended del programma di acquisti di bond». Nessun impatto negativo, secondo Francoforte, sull'economia dell'eurozona dalla divergenza di politica monetaria con gli Usa...

Bce ancora più ottimista su crescita Eurozona - ma inflazione non tiene il passo. Draghi : QE rimarrà aperto : La Bce di Mario Draghi rivede al rialzo le stime sulla crescita del Pil e anche dell'inflazione, ma dai nuovi dati emerge chiaramente come la dinamica dei prezzi, nell'area euro, rimanga ben al di ...

Bce conferma tassi a zero e QE più soft da gennaio - attesa per Draghi e nuove stime economiche : Niente sorprese dalla Bce che conferma i tassi ai minimi storici e la rimodulazioine del quantitative easing (QE) a partire da gennaio, con acquisti mensili dimezzati e orizzonte temporale degli ...

Grecia - per Tsipras aiuti Bce non sono più cruciali. Ora il paese ha paura dell'Italia e della Germania : In Grecia si è appena verificato qualcosa che non accadeva da più di un decennio, ovvero la crescita del Pil per il terzo trimestre consecutivo. Nei tre mesi terminati a settembre, il prodotto interno ...

Banche - Nouy (Bce) : "alcune banche devono fare di più" : (Teleborsa) - La Vigilanza della Banca Centrale Europea continua a difendere il piano sui crediti deteriorati, chiedendo alle banche europee maggiori accantonamenti futuri sui Npl. 'Le banche devono ...

