BARI-EMPOLI | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Probabili Formazioni BARI -Empoli Serie B 27-01-2018 : Eccoci giunti al big match di giornata, quello tra Bari ed Empoli, pronte a giocarsi il terzo posto nella classifica di Serie B. La classifica del campionato di Serie B, sorride sempre più a queste due squadre, visto l’ottimo campionato che stanno disputando. Proprio nel momento in cui Bari ed Empoli sono separate da soli due punti, il calendario le mette difronte, una contro l’altra, per sancire chi, dopo Palermo e Frosinone, ...

BARI - maglia speciale per i 110 anni : in campo contro Cesena ed Empoli : maglia Bari 110 anni. Il Bari si appresta a festeggiare un compleanno importante, i 110 anni dalla fondazione del club. I giocatori della squadra pugliese avranno così la possibilità di celebrare al meglio l’evento con una maglia speciale in cui spicca in bella vista il logo del main sponsor Peroni. I tifosi potranno ammirare la […] L'articolo Bari, maglia speciale per i 110 anni: in campo contro Cesena ed Empoli è stato realizzato ...