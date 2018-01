Barbara D' Urso difende Loredana ma fa una ' dichiarazione' a Romina Power | eccola

Barbara D'URSO / Scende in difesa di Francesco Monte e lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez : BARBARA D'URSO lancia una nuova frecciatina a Cecilia Rodriguez, esprimendo il suo punto di vista su un possibile flirt di Francesco Monte a L'Isola dei famosi.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:38:00 GMT)

Barbara D'Urso : frecciatine velenose per Romina Power e Cecilia Rodriguez Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip, che ha appena visto Jeremias Rodriguez fare delle confessioni su Stefano De Martino [Video]. Le ultime novita' rivelano che #Barbara D'Urso ha lanciato delle frecciatine velenose contro #Romina Power e Cecilia Rodriguez, l'ex fidanzata di Francesco Monte. Barbara D'Urso: frecciatina velenosa contro Romina Power Si è concluso da poche ore un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il ...

Barbara D'Urso - la frase di Romina Power che fa pensare ad Al Bano : 'Avrei bisogno di un abbraccio...' : È bastato un post, apparentemente innocente, di Romina Power pubblicato sul suo profilo Instagram per riaccendere il dibattito sul presunto trinagolo tra lei, l'ex marito Al Bano e Loredana Lecciso. A ...

Barbara d’Urso : frecciatina a Cecilia Rodriguez e Romina Power : Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez e parla dell’antipatia di Romina Power Il Grande Fratello Vip è finito da un pezzo ma continua l’astio tra Barbara d’Urso e Cecilia Rodriguez. La conduttrice napoletana ha lanciato l’ennesima frecciatina alla sorella di Belen in diretta tv, a Pomeriggio 5. Barbarella ha riportato la notizia delle […] L'articolo Barbara d’Urso: frecciatina a ...

Barbarara d’Urso : frecciatina a Cecilia Rodriguez e Romina Power : Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez e parla dell’antipatia di Romina Power Il Grande Fratello Vip è finito da un pezzo ma continua l’astio tra Barbara d’Urso e Cecilia Rodriguez. La conduttrice napoletana ha lanciato l’ennesima frecciatina alla sorella di Belen in diretta tv, a Pomeriggio 5. Barbarella ha riportato la notizia delle […] L'articolo Barbarara d’Urso: frecciatina a ...

Barbara D'Urso - clamoroso in camerino : stava guardando Rai 1 : È cronaca di poche ore fa: Barbara D'Urso e Federica Panicucci , dopo le polemiche sorte per il decimo compleanno di Mattino 5 , hanno ricevuto un tapiro d'oro da Valerio Staffelli , inviato di Striscia ...

Tapiro d'oro a Barbara D'Urso - ma nel camerino si nota un dettaglio che non sfugge ai fan : Tapiro d'oro a Barbara D'Urso ma nel camerino si nota un dettaglio: ecco cosa guardava in tv. Tapiro d'oro per Barbara D'Urso dopo il botta e risposta a distanza con Federica Panicucci per i 10 anni ...

Belen Rodriguez/ Giulia De Lellis e Andrea Damante sotto la sua ala : tutti insieme "contro" Barbara D'Urso? : Belen Rodriguez prende sotto la sua ala Giulia De Lellis e Andrea Damante sotto la sua ala: tutti insieme "contro" Barbara D'Urso? Ecco gli ultimi gossip sulla neo amicizia(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Mauro Marin lasciato dalla fidanzata incinta - Barbara D'Urso : "Ora però non fare la sceneggiata" : Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, è stato ospite a "Pomeriggio 5" per raccontare i dettagli della separazione dalla fidanzata incinta. La donna, al quarto mese di...

Barbara D'Urso - sconcerto in studio con Sylvie Lubamba - Garth e Marin : 'Tu la difendi perché ci sei andato a letto' : Colpo di scena a Pomeriggio 5 . Nel salotto di Barbara D'Urso l'ospite al centro del dibattito è Sylvie Lubamba , la showgirl di origine congolese uscita da poche settimane di prigione dopo essere ...

Tapiro d'oro a Barbara D'Urso e Federica Panicucci/ Video di Striscia la Notizia : le conduttrici come veline : Tapiro d'oro di Striscia la Notizia per Barbara D'Urso e Federica Panicucci; Valerio Staffelli consegna alle due conduttrici di Mattino Cinque e Pomeriggio 5, l'ambito "trofeo".(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:07:00 GMT)

Barbara D'Urso - dal tapiro al bacio alle scintille a Pomeriggio 5 : video Video : I dieci anni di Mattino 5 hanno riacceso il 'duello' a distanza tra #Barbara D'Urso e #Federica Panicucci. Quest'ultima ha aperto le danze festeggiando con tanto di torta celebrativa l'importante ricorrenza. La conduttrice del talk show della mattina di Canale 5 ha successivamente ha postato uno scatto su Instagram accompagnato da un commento in cui ha ringraziato il gruppo di professionisti che fanno grande la trasmissione televisiva. La ...

Perché Barbara D'Urso e Federica Panicucci si odiano? Ecco la verità Video : Questa sera nel corso della diretta di Striscia la notizia su Canale 5 abbiamo visto che Valerio Staffelli ha consegnato un doppio tapiro a Barbara D'Urso e Federica Panicucci [Video]. A quanto pare tra le due conduttrici non corre affatto buon sangue e lo hanno dimostrato anche recentemente, quando durante i festeggiamenti per i dieci anni di Mattino 5, trasmissione inaugurata da #Barbara D'Urso e Claudio Brachino, la Panicucci non ha citato ...

Barbara d’Urso e la Panicucci non si sopportano? La verità a Striscia : Striscia la notizia, tapiro per Barbara D’Urso e Federica Panicucci: la verità sul loro rapporto Due tapiri nella puntata di Striscia la notizia del 24 gennaio, per Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Quest’ultima ha festeggiato 10 anni di Mattino 5, proprio in diretta nella trasmissione. Durante il filmato mandato in onda si notano alcune immagini […] L'articolo Barbara d’Urso e la Panicucci non si sopportano? La ...