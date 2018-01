Banche venete | gli ex soci potranno rivalersi su Intesa

Crac Banche venete : parti civili possono chiedere i danni a Intesa : Novità nel processo Veneto Banca che influenzerà anche quello sulla gemella Popolare di Vicenza. Oggi nel procedimento sull'ex istituto di credito di Montebelluna il giudice ha autorizzato le parti ...

Banche venete : Baretta incontra sindacati - non ci sarà nessun licenziamento : Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - “Non c’è nessuna ipotesi di licenziamento”. Questa la linea del Governo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ribadita dal sottosegretario Pier Paolo Baretta nel corso dell’incontro con i delegati sindacali delle ex-Banche popolari Venete, che si è svolto nel

Crac Banche venete - Pier Paolo Baretta : 'il clima positivo con le associazioni 'Unite per il Fondo' aiuta ad individuare rapidamente tempi e ... : Sono stati questi i temi al centro dell'incontro, che si è svolto nel pomeriggio di oggi 17 gennaio presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tra il sottosegretario all'Economia ...

Crac Banche venete - le associazioni Unite per il Fondo Risparmio tradito incontrano le vittime anche a Vicenza il 19 gennaio : ... il diritto a veder riconosciuto il danno subito, con un Fondo a rotazione che sarà alimentato dai conti dormienti nei guanciali delle banche, si tratta di miliardi che la politica avrà il compito di ...

Banche venete : ecco coordinate Fondo : (ANSA) - VENEZIA, 27 DIC - Incontrare quanto prima il Ministero dell'economia, l'Autorità anticorruzione (Anac) e Intesa SanPaolo per accelerare la scrittura del decreto attuativo della legge sul Fondo di ristoro per i risparmiatori delle sei Banche italiane in default ...

Intesa operazione su bond garantiti ex Banche Venete : (Teleborsa) - Intesa Sanpaolo , subordinatamente alle condizioni di mercato, intende lanciare prossimamente un'operazione di liability management avente ad oggetto i seguenti titoli obbligazionari ...

Banche - Padoan : 'In Banche venete vigilanza insufficiente. Su Etruria non ho autorizzato ministri a colloquio' : ... la responsabilità (del settore bancario, ndr) è in capo al Ministro delle finanze che d'abitudine ne parla con il Presidente del Consiglio', ha aggiunto il ministro dell'economia, in risposta al ...

Banche - il ministro Padoan contro Bankitalia : vigilanza insufficiente nella crisi delle venete : Davanti alla Commissione d'inchiesta,il ministro parla anche della conferma di Visco a Bankitalia, scelta in base alla necessità di dare "continuità" al miglioramento dell’economia italiana. Una conferma arrivata nonostante in alcuni casi di crisi bancarie "la vigilanza forse poteva fare meglio".

Intesa Spaolo : completata integrazione clientela ex Banche venete (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono state intraprese numerose attività di formazione del personale delle ex banche venete: dagli stage per tutti i colleghi, alla creazione di apposite schede informative per assicurare omogeneità alle modalità operative del personale. Sono stati previsti anche degli aff

Intesa Spaolo : completata integrazione clientela ex Banche venete : Padova, 12 dic. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo annuncia che le operazioni di integrazione nel Gruppo della clientela delle ex banche venete si sono svolte regolarmente e concluse. L’integrazione ha riguardato 721 filiali, di cui 118 sono state contestualmente chiuse. Di queste 69 erano filiali ex Ban

IntesaSanPaolo - tutto ok in giorno migrazione da ex Banche venete : Roma, 11 dic. (askanews) Missione compiuta per la migrazione di 2 milioni di famiglie clienti e di 200 mila imprese dalle ex banche venete al sistema informatico di Intesa SanPaolo, che ha rilevato ...