Bananacoin | la criptovaluta che segue l’andamento del frutto

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Il Bitcoin è roba superata, ora c’è il. A quanto pare la realtà sta superando pesantemente la più oscura fantasia. Sembrava solo una bufala e invece a quanto pare è realtà. La nuovasi propone di rendere semplice questo mondo molto complesso. In pratica è basata su Ethereum, una delle più note criptovalute, ma funziona come un future. Ogni token, come viene chiamata la singola unità, rappresenta il contratto di acquisto di un chilo di banane che verranno prodotte in futuro in Laos. La parte semplice è che il prezzo è legato appunto all’export delle banane, un dato che tutti possono controllare e capire facilmente. Ideato da due imprenditori russi e un agronomo thailandese, ilha lo scopo di promuovere la crescita della loro piantagione, di finanziarla per farla espandere. Insomma, un nuovo modo di investire che sembra anche buono. Negli ...