: Autorizzato il cambio di sesso anche senza intervento chirurgico in Italia - sadefenza : Autorizzato il cambio di sesso anche senza intervento chirurgico in Italia - jenniferpas90 : Autorizzato il cambio di sesso anche senza intervento chirurgico in Italia - jenniferpas90 : Da uomo a donna, Tribunale di Pavia riconosce il cambio di sesso anche senza intervento chirurgico… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Ildinel nostro Paese prevede numerosi percorsi, psicologici e medici, prima di vedersi riconosciuta la possibilita' di cambiare #genere. Negli ultimi decenni nel nostro Paese gli interventi sono decisamente aumentatigrazie all'accresciuto numero di transgender stranieri che hanno deciso di operarsi sul nostro territorio. Sottoporsi a undi questo tipo non è semplice, specialmente a livello psicologico, per questo motivo le persone che non si riconoscono nel loro genere di nascita non ricorrono spesso a questo percorso. Tribunale di Pavia riconosce ildi genereProtagonista è un ragazzo di 29 anni residente in Lombardia che ha chiesto di cambiare genereessere passato per l'. L'uomo che ha intrapreso un percorso psicologico è stato giudicato idoneo aldocumento, cosicché da ...