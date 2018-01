Audio e testo di Cara Italia di Ghali - dopo lo spot per Vodafone una dichiarazione d’amore al bel Paese : Cara Italia di Ghali è il nuovo singolo disponibile da venerdì 26 gennaio su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il nuovo singolo di Ghali è una chiara lettera al nostro Paese, in cui il rapper di origini tunisine è nato e cresciuto. Si tratta di una lettera all'Italia sotto forma di canzone, che riflette temi attuali di Carattere sociale e politico, con una particolare citazione a Giorgio Gaber e il brano ...

Svolta dance nel nuovo singolo di Bianca Atzei - naufraga per L’Isola dei Famosi : Audio e testo di Fire on Ice : Il nuovo singolo di Bianca Atzei è Fire On Ice. Il brano è in rotazione radiofonica mentre l'artista sta combattendo per la sopravvivenza in quel di Cayo Cochinos, come partecipante alla nuova edizione di L'Isola dei Famosi. Con Fire on Ice, si torna alla lingua inglese e alle atmosfere dance con le quali - presumibilmente - anticiperà l'uscita di un nuovo progetto discografico che sarà il seguito del suo disco d'esordio rilasciato per ...

WhatsApp - una nuova App trasforma l’Audio in testo Video : I messaggi audio di #WhatsApp sono sempre molto utilizzati, soprattutto dai giovani che prediligono questo metodo alla più semplice digitazione di un testo. I vantaggi di questo servizio offerto dalla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo sono innumerevoli: è possibile condensare in pochi minuti una serie di espressioni e di contenuti che, diversamente, si impiegherebbe tempo a digitare. Le note audio sono sempre più diffuse ed ...

Audio - testo e traduzione di Don’t make me wait - il nuovo singolo di Sting con Shaggy ospiti al Festival di Sanremo 2018 : Don't make me wait è il nuovo singolo di Sting con Shaggy, una super novità del mondo discografico. La coppia esclusiva formata dal cantautore inglese e dal rapper giamaicano rilascia venerdì 26 gennaio un nuovo brano inedito, annunciato nei giorni scorsi. Il progetto dei due cantanti, però, non si ferma alla pubblicazione del singolo, bensì è atteso anche un album di inediti, scritto a quattro mani da Sting e Shaggy. Il nuovo album, ...

Audio - testo e traduzione di Dangerous Night - il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars aspettando l’album di inediti : Il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars s'intitola Dangerous Night, nuovo brano che segue a ruota Walk On Water. I due singoli anticipano il nuovo album di inediti, il loro quinto progetto discografico, annunciato diversi mesi fa. A cinque mesi di distanza dal rilascio di Walk On Water, singolo che ha segnato il ritorno della band sul mercato discografico, esce il nuovo brano Dangerous Night, scritta da Jared e Shannon Leto, in cui si ...

Non è detto - Laura Pausini | Testo - Audio - MP3 : Canzone Laura Pausini, Non è detto: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Laura Pausini è Non è detto: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Non è detto è il titolo del nuovo, fantastico singolo di Laura Pausini! L’artista romagnola ha reso disponibile il brano lo scorso […]

Centro - Madman | Testo - Audio - MP3 : Canzone Madman, Centro: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Madman è Centro: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Dopo il successo di “Trapano”, singolo certificato Oro un mese dopo la sua uscita, da venerdì 26 gennaio è in radio e disponibile in digital download e sulle […]

Testo e Audio Sbagliato di LowLow e Riki - il nuovo singolo sulle gravidanze adolescenziali : Sbagliato di LowLow e Riki è il nuovo singolo in radio da oggi, venerdì 26 gennaio, che parla delle gravidanze adolescenziali. L'uno è considerato l'astro nascente della scena rap italiana, l'altro è considerato un fenomeno pop. Riki ha dimostrato di saper diventare in pochi mesi uno degli artisti più seguito ed apprezzato dal pubblico di giovanissime, è l’artista italiano con più dischi venduti del 2017 e piazza due pubblicazione in ...

Le canzoni - Jovanotti | Testo - Audio - MP3 : Canzone Jovanotti, Le canzoni: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Jovanotti è Le canzoni: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Le canzoni“ è un brano dalla ritmica forte e incalzante, le strofe frenetiche e il ritornello astratto e preciso, una specie di manifesto new-pop. “Le canzoni […]

“Solo” E’ Solo Una Parola - Tiziano Ferro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Tiziano Ferro, “Solo” E’ Solo Una Parola: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Tiziano Ferro è “Solo” E’ Solo Una Parola: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Tiziano Ferro e Violante Placido insieme per il nuovo singolo “Solo” è Solo una Parola, estratto dal fortunato […]

Tiziano Ferro e Violante Placido in Solo è solo una parola : testo e Audio del nuovo singolo : Tiziano Ferro e Violante Placido insieme per il nuovo singolo "solo" è solo una parola, estratto dal fortunato album di inediti Il mestiere della vita, ancora in gioco grazie alla speciale edizione urban vs acoustic pubblicata sul finire del 2017. Oggi, a sorpresa, Tiziano Ferro annuncia una vera bomba attraverso uno scatto che lo ritrae con l'attrice Violante Placido, probabilmente protagonista del suo prossimo videoclip ufficiale. Il ...

RIKI Sbagliato Testo - MP3 - Audio : Canzone RIKI, Sbagliato: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di RIKI è Sbagliato: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Astro nascente della scena rap italiana uno, fenomeno pop in grado di diventare in pochi mesi l’artista italiano con più dischi venduti del 2017 l’altro. Le rime dissacranti, […]

Sanremo 2018 Diodato e Roy Paci Adesso : testo e Audio : Sanremo 2018 Diodato ROY Paci. I due artisti sono in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Adesso. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Diodato Roy Paci Adesso Diodato torna in gara nella kermesse sanremese dopo aver conquistato il secondo posto delle Nuove Proposte nel 2014 con il brano Babilonia. Il cantautore così calcherà di nuovo il palco dell’Ariston, ...