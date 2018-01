Anticipazioni Una Vita | il bacio tra CAYETANA e TERESA presto su Canale 5

UNA VITA / Pablo fugge dal carcere per evitare la condanna a morte? (Anticipazioni 26 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 26 gennaio: Pablo fugge dal cercere grazie all'aiuto di Mauro? Dopo la testimonianza di Beltran, il marito di Leonor rischia la condanna a morte.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:42:00 GMT)

Una Vita - Anticipazioni puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018 : Su Canale 5 proseguono le puntate relative alla soap opera spagnola Una Vita (Acacias 38), telenovela che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 circa. Sono ormai note le anticipazioni delle puntate disponibili dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018. Vi segnaliamo subito che al centro della settimana c’è ancora Celia e la gelosia verso l’amante del marito Huertas(ricordiamo che Celia ha scoperto il marito a letto con Huertas). Ma ...

Anticipazioni Una Vita - puntata del 26 gennaio 2018 : Torniamo a parlare di Anticipazioni relative alla soap Una Vita. Le Anticipazioni si riferiscono alla puntata di venerdì 26 gennaio 2018, in onda, lo ricordiamo, su canale 5 alle 14.10 circa. Cosa succederà in questa puntata? La puntata di riferimento è la 409 – parte prima. Una Vita, Anticipazioni 26 gennaio Leonor e Pablo oramai sono rassegnati a separarsi e si salutano in commissariato. Mauro, però, commosso dalla storia e ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 26 e lunedì 29 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 409 di Una VITA di venerdì 26 e lunedì 29 gennaio 2018: Oramai Leonor e Pablo hanno perso tutte le speranze e, nel salutarsi mestamente in commissariato, vengono visti da Mauro. Quest’ultimo si commuove e propone ai due di scappare. Nel frattempo, dando seguito ad un’iniziativa di Susana, Cayetana inVITA le signore di Acacias a cena. Inizialmente sembra andare tutto bene, ma poi tutte si rendono conto che la ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : nuovi arrivi ad Acacias 38 : Le puntate spagnole di Una Vita mostreranno nella penisola iberica le nozze tra Victor e Maria Luisa Palacios. I novelli sposi, proprio il 25 gennaio 2018, dopo la cerimonia, partiranno per Parigi. Come già sappiamo nella capitale francese si trova Juliana, la madre dello sposo, che egli stesso aiuterà, aprendo con lui un’attività. Se ne andranno per sempre o torneranno ad Acacias? Due protagonisti lasciano Una Vita E’ proprio vero ...

Anticipazioni Una Vita : VICTOR regala a MARIA LUISA un anello di fidanzamento! : Nei nostri post dedicati alle Anticipazioni delle future puntate della telenovela Una Vita, vi abbiamo accennato di una piccola crisi nella storia d’amore tra VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) e MARIA LUISA Palacios (Cristina Abad): la figlia di Ramon (Juanma Navas) infatti, non appena si staranno per avvicinare i primi dieci mesi di fidanzamento ufficiale col pasticciere, cercherà di accelerare una proposta di nozze da parte del giovane ma ...

Una Vita Anticipazioni Spagna : un abbandono e nuovi arrivi ad Acacias 38 : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Una Vita, la soap opera che ha appena anticipato l'uscita di scena di Leonor e Pablo nelle puntate italiane. Le novità spagnole ci svelano che Acacias 38 sarà teatro dell'abbandono di un amatissimo personaggio, mentre giungeranno nuovi volti a movimentare le vicende ambientate nel vecchio condominio spagnolo. Ma andiamo a svelare cosa accadrà, continuando a leggere qui sotto....Continua a ...

Anticipazioni Una Vita : CAYETANA non è pazza - ha sempre finto!!! : Clamoroso colpo di scena in arrivo nei prossimi mesi a Una Vita: la domestica Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) scoprirà infatti che la figlia CAYETANA Sotelo Ruz (Sara Miquel) ha da sempre inscenato la sua pazzia; questo passaggio della storyline sarà di Vitale importanza per le prossime vicende ambientate nel quartiere di Acacias ed è quindi giusto ricapitolare tutto quello che succederà… Secondo quanto riportano le Anticipazioni, tutto ...

Anticipazioni Una Vita : Pablo viene condannato a morte : Anticipazione Una Vita: Pablo condannato a morte durante il processo Nelle prossime puntate di Una Vita, Pablo viene condannato a morte. Il Blasco è stato accusato della morte di Guadalupe. Un terribile incubo per il fratello di Manuela che si ritrova in una situazione inaspettata. Come lo stesso marito di Leonor ammette, non solo è […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Pablo viene condannato a morte proviene da Gossip e Tv.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : anche VICTOR lascia la soap - sei nuovi personaggi in arrivo! : Nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita) sta per avvenire un cambio radicale delle storyline in corso: come abbiamo infatti segnalato nei nostri precedenti post, Maria Luisa Palacios (Cristina Abad) e VICTOR Ferrero (Miguel Diosdado) convoleranno a giuste nozze nell’episodio in onda (ovviamente in Spagna) giovedì 25 gennaio 2018. I novelli sposi, una volta passati i festeggiamenti di rito, sceglieranno di abbandonare il quartiere ...