Anteprima iPhone | in arrivo nuovi modelli a prezzi ridotti

: #Apple, l'anteprima di #iOS 11.3: #batteria sotto controllo, #realtaaumentata e #nuoveanimoji. Esordio per #drago,… - joblist_it : #Apple, l'anteprima di #iOS 11.3: #batteria sotto controllo, #realtaaumentata e #nuoveanimoji. Esordio per #drago,… - annuncy_it : #Apple, l'anteprima di #iOS 11.3: #batteria sotto controllo, #realtaaumentata e #nuoveanimoji. Esordio per #drago,… - mannunci : #Apple, l'anteprima di #iOS 11.3: #batteria sotto controllo, #realtaaumentata e #nuoveanimoji. Esordio per #drago,… - adexpo_it : #Apple, l'anteprima di #iOS 11.3: #batteria sotto controllo, #realtaaumentata e #nuoveanimoji. Esordio per #drago,… - infoitscienza : iOS 11.3 svelato in anteprima da Apple: tutte le novità per iPhone e iPad (Applicando) -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Nei giorni scorsi si è molto parlato degli ultimiappena lanciati sul mercato dall'azienda di Cupertino. Non sono mancati neanche rumors che ipotizzano il ritiro dal mercato dell'ultimo arrivato in casa Apple, l'X. Secondo prime indiscrezioni, infatti, nelle prime settimane successive al lancio, le vendite di questo modello sembrano aver largamente deluso le aspettative. Prontamente, però, è arrivata la smentita e contestualmente si sono diffusirumors relativi alle novità innel 2018. Apple: inunda 6,1 pollici senza 3D Touch Il nuovo anno sembra non essere iniziato nel migliore dei modi per la Apple, tra class actions e accuse di obsolescenza programmata. Ma il colosso di Cupertino guarda al futuro e lavora a pieno ritmo. Una volta lanciati sul mercato gli ultimidel famosissimo melafonino, è tempo di previsioni sul futuro. Alcuni ...