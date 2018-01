Anker SoundCore Mini | quando le dimensioni non contano!

: Cercate uno #speaker #Bluetooth estremamente robusto ma che garantisca una discreta qualità audio? Ecco la nostra... - Caotic_it : Cercate uno #speaker #Bluetooth estremamente robusto ma che garantisca una discreta qualità audio? Ecco la nostra... - SeguiPrezzi : Custodia da Viaggio per Anker SoundCore - Custodia Pro a soli 12.99 EUR (35% di sconto) - SeguiPrezzi : Anker Altoparlante Bluetooth Tascabile SoundCore Nano a soli 19.99 EUR (44% di sconto) - e_recensioni_it : Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore - Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa, Aud… -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Appena ho tolto questo speaker bluetooth dal suo scatolo, non avrei mai pensato di rimanere sorpreso dalla qualità del suono! Sono rimasto davvero stupito daldi. Ma è il prodotto perfetto? Vediamolo nel dettaglio.di: non fatevi ingannare dalleLa confezione Questacassa bluetooth vi arriverà in una confezione abbastanza piccola (come d’altronde è il prodotto), ma anche il suo contenuto non è ricchissimo. All’interno, infatti, oltre alla cassa troverete solamente il manuale di istruzioni, il certificato di garanzia e, nascosto sotto le “alette” dello scatolo, il cavo USB-microUSB per la ricarica. Sinceramente, considerando che lo speaker supporta anche l’ingresso da 3.5mm, avrei preferito ci fosse all’interno il cavo maschio-maschio per collegare due sorgenti che hanno l’uscita ...