Andrea Pilzer | la scheda e il palmares – Curling – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali

Data di nascita: 27/08/1991 Luogo di nascita: Trento Specialità:Ruolo: alternate: oro agli Europei giovanili di Copenaghen 2012 e Praga 2013 Partecipazioni alle: nessuna Precedenti alle: nessuno Società/gruppo sportivo:Cembra ObiettivoPyeongChang 2018: il suo compito sarà quello di tenersi sempre pronto e quando verrà chiamato sul ghiaccio per far riposare un compagno, dovrà saperlo sostituire al meglio