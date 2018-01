Amnesia Collection gratis per poche ore

: Amnesia Collection è gratuito su Humble Bundle - - PCGamingit : Amnesia Collection è gratuito su Humble Bundle - - GianlucaOdinson : Amnesia Collection gratis su Humble Store per un periodo di tempo limitato - TgThegamerslair : Nota di servizio – Amnesia Collection gratuita su Humble Store -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Per le prossime 24 ore,– The Dark Descent e A Machine For Pigs – è completamente gratuito su Humble Bundle.: The Dark Descent è spaventoso, al punto che è diventato un alimento base per i video su YouTube. È un’esperienza assolutamente schiacciante, fisicamente ed emotivamente estenuante che in qualche modo riesce a peggiorare, fino quasi alla fine. A Machine For Pigs è molto diverso, inquietante, ma più cerebrale.sarà disponibile fino al 27 gennaio. Vi ricordiamo che i singoli giochi sono ancora a prezzo pieno, quindi se li vuoicorri subito a scaricarli. L'articoloperore proviene da GamesandConsoles.