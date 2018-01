Amici 2018 | ecco gli eliminati di sabato e tutte le altre anticipazioni | puntata di fuoco!

Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? A rischio anche la cantante : Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? I professori di canto hanno molti dubbi sulla cantante: pensano tutti che abbia del talento, ma che non riesca a trasmettere come potrebbe; ha qualcosa dentro di sé che vuole tenere nascosto, a cui impedisce di emergere durante le performance e, dopo le chiacchierate con Paola Turci, adesso è stato il turno di Rudy Zerbi, che le ha detto - senza troppi giri di parole - che se non si decide a dimostrarsi come ...

Karol Sevilla e Ruggero Pasquarelli ad Amici 2018 per il tour di Soy Luna : l’incontro con gli allievi e il duetto in Solo Tu (video) : Karol Sevilla e Ruggero Pasquarelli ad Amici 2018 hanno incontrato gli allievi della scuola di Mediaset! Karol e Ruggero sono i protagonisti della telenovela Disney Soy Luna. Si tratta di una delle serie televisive più amate e seguite dai ragazzi in tutto il mondo, specialmente in Italia e in Argentina. I due attori e cantanti hanno fatto visita ai ragazzi della scuola di Amici e nel pomeridiano di mercoledì 24 gennaio si sono esibiti in Solo ...

Isola dei Famosi 2018/ Filippo Nardi e Bianca Atzei - Amicizia speciale in corso : Isola dei Famosi 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Il fidanzato e noto comico Scintilla sarebbe già geloso di Francesco Monte!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Amici 2018 e la punizione alla classe - Maurizio Costanzo e Daria Bignardi elogiano Maria De Filippi : punizione per la classe di Amici 17, Maurizio Costanzo racconta un retroscena mentre Daria Bignardi esprime la propria opinione in merito. Amici 2018 e la classe punita, la rivelazione di Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo, nella rubrica settimanale su Chi, parla della sospensione temporanea di 4 ragazzi di Amici 17 e dell’obbligo per il resto della […] L'articolo Amici 2018 e la punizione alla classe, Maurizio Costanzo e Daria ...

Amici 2018 - Biondo parla del party e ringrazia tutti : "Mi siete stati vicini - sono fiero" : Biondo di Amici 2018 ha riconquistato il banco e oggi parla del party organizzato e che è costato caro a lui come ai tre ballerini, i cui nomi ormai sappiamo bene. Nicolas De Souza è stato eliminato, non è riuscito a superare l'esame che i professori hanno preparato per i tre ballerini, ma probabilmente sarebbe stato eliminato anche all'esame di sbarramento per il Serale. Vittorio non se la sta passando per niente bene, è riuscito a ottenere la ...

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 22 gennaio : eliminati e sfide improbabili : Sappiamo che attendete le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 22 gennaio per scoprire come andrà a finire la sfida a squadre, che in questa puntata non ha avuto molto spazio a causa degli esami di riammissione dei quattro allievi temporaneamente espulsi sabato scorso. Oggi è successo un po' di tutto, ma una decisione della commissione di danza ci ha sorpreso più di tutte: i professori non avrebbero riammesso Vittorio, alla fine invece è stato ...

Amici della Musica - ricca proposta per la stagione 2018 : Altra parola d'ordine, collaborazioni, con associazioni Musicali, conservatori, come quello di Perugia, con la Fondazione Cucinelli, con la Festa di Scienza e Filosofia che darà vita il 25 aprile ...

Foligno - Amici della Musica - arriva Carlo Verdone : nomi stellari per la stagione concertistica 2018 : Altra parola d'ordine, collaborazioni, con associazioni Musicali, conservatori, come quello di Perugia, con la Fondazione Cucinelli, con la Festa di Scienza e Filosofia che darà vita il 25 aprile ad ...

Ascolti TV | Sabato 20 gennaio 2018. C’è Posta per Te al 30.1% - Si Accettano Miracoli 14.9%. Amici di Maria De Filippi al 20.9% : C'è Posta per Te Su Rai1 Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.340.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.17 alle 24.40) ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.202.000 (5%). Su Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha intrattenuto 1.629.000 spettatori (6.9%). Su ...

