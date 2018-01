Amici 17 | Paola Turci critica Carmen | “Canti da signora” video

Biondo / Espulso da Amici 17 dopo un provvedimento disciplinare : sorpreso da Paola Turci a riposare : Biondo è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare dopo il party organizzato nella scuola di Amici 17. Per lui, però, le porte della scuola potrebbero riaprirsi a breve…(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Amici 17 : Emma in lacrime con Paola Turci - poi cambia squadra (video) : "Questa sono io" Un confronto a cuore aperto tra Emma e @PaolaTurci. #Amici17 pic.twitter.com/nsCGE8ILO3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2018 Se anche a voi Emma sta facendo venire i brividi mettete un ❤️! #Amici17 pic.twitter.com/GwAn5Gdmem — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2018 Emma o Carmen, voi da che parte state? #Amici17 pic.twitter.com/a3jHQlSIIX — Amici ...

Il provino di Maria Fortuna ad Amici 2018 emoziona Giusy Ferreri e Paola Turci : “Sei un leone che sta piangendo” (video) : Un nuovo ingresso nella scuola di Amici? È la sfida di Maria Fortuna ad Amici 2018 che, nel corso del pomeridiano di Real Time di martedì 16 gennaio si è esibita davanti ai professori di canto per tentare l'accesso al talent show di Mediaset. La strada verso il serale di Amici si fa sempre più articolata, i talenti in gara sono tanti, ma la nuova aspirante allieva della scuola si è presentata ai provini con una carica notevole, che ha colpito ...

Carmen - Amici 17 / I consigli e le critiche di Paola Turci : Carmen Ferreri è una delle cantanti presenti nella scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione. Questa è stata la sua settimana.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Paola Turci / Le critiche a Carmen Ferreri : "Questa cosa mi fa venire i nervi!" (Amici 17) : Paola Turci tornerà oggi pomeriggio nella scuola di Amici in attesa di dare il via ai suoi nuovi progetti. Ecco tutte le news sulla cantante... (Amici 17)(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:23:00 GMT)

Amici 17 - Carmen è “antica” per Paola Turci che la invita a tirare fuori gli artigli (video) : “Io ti sento antica” @PaolaTurci ha dei dubbi su Carmen, come reagirà? #Amici17 pic.twitter.com/WmjpB2bOjI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2018 Ecco il momento clou del daytime di Amici 17, in onda lunedì 8 gennaio su Real Time. Amici 17, i concorrenti in gara e le squadre Ferro e Fuoco Ferro: cantanti Einar Ortiz, Carmen Ferreri, Emanuele Avino, Mose, The […] L'articolo Amici 17, Carmen è “antica” per ...

Ad Amici 2017 del 9 dicembre Annalisa sostituisce Paola Turci : esito delle sfide ed eliminati : Ad Amici 2017 del 9 dicembre la tutor Annalista sostituisce Paola Turci al tavolo dei docenti. La Turci è stata costretta ad assentarsi a causa di impegni live che non le hanno consentito di partecipare alla nuova puntata in diretta del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. La puntata di Amici 2017 del 9 dicembre si apre con una modifica nella formazione delle squadre. Grace e Nicolas hanno chiesto ed ottenuto il trasferimento dalla ...

Luca Vismara - Amici 17 / ‘Sei antico!’ : durissime critiche di Zerbi e Paola Turci - rischia l’eliminazione? : Luca Vismara, Amici 17: il cantante non è riuscito ancora ad esibirsi ma in sala prove viene aspramente criticato sia da Rudy Zerbi che da Paola Turci: rischia l'eliminazione?(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 12:03:00 GMT)

Amici 17 – Terza puntata di sabato 2 dicembre 2017 – Paola ed Elliot sono eliminati. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, è tornato con la 17° edizione al sabato pomeriggio e con una nuova classe. Ottimo l’esordio, con il 22% di share, la seconda puntata di sabato scorso è scesa al 18%. Questo pomeriggio alle 14:15 su Canale 5, il terzo appuntamento con la nuova edizione. […] L'articolo Amici 17 – Terza puntata di sabato 2 dicembre 2017 – Paola ed Elliot sono eliminati. sembra ...

Amici 17 : Paola e Elliot eliminati - Mose - Biondo e Alessandro in sfida : Amici 17: i professori eliminato Paola, Mose vince la sfida e resta nella scuola All’interno della scuola di Amici inizia a farsi sentire la tensione e la competizione tra le due squadre, quella del Ferro e quella del Fuoco. Quest’ultima ha subito in improvviso cambio di capitano. Carlo Di Francesco ha deciso, non d’accordo con […] L'articolo Amici 17: Paola e Elliot eliminati, Mose, Biondo e Alessandro in sfida proviene ...

Amici 17 - puntata del 2 dicembre (video) : Paola-Elliot eliminati - Mose batte Astol (forse entra) e riva in sfida come The Jab e Biondo - Nicole capitano : prosegui la letturaAmici 17, puntata del 2 dicembre (video): Paola-Elliot eliminati, Mose batte Astol (forse entra) e riva in sfida come The Jab e Biondo, Nicole capitano pubblicato su Realityshow 02 dicembre 2017 15:55.

