Ambiente | “Il mare d’inverno” | il 28 gennaio la tradizionale pulizia delle spiagge | “sono

Ambiente - WWF lancia l’allarme : “Il Pianeta continua a scottare” : L’Organizzazione Meteorologica Mondiale e le maggiori istituzioni scientifiche hanno confermato che il 2017 è stato il secondo anno più caldo mai registrato (insieme al 2015), e il più caldo senza il fenomeno de El Nino. Il 2016 l’anno più caldo (1,2°C sopra I livelli dell’era preindustriale). La temperatura media globale nel 2017 e nel 2015 è stata di 1,1°C sopra I livelli dell’era preindustriale. Ormai siamo di fronte a ...

Ambiente - Fida : “Il principio dei sacchetti a pagamento è condivisibile - lo strumento è sbagliato” : “Come già segnalato da noi nello scorso ottobre, il primo gennaio è entrata in vigore la nuova norma sui sacchetti forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi. Più volte, in questi mesi la nostra federazione ha cercato di far capire al ministro che pur condividendo il principio di base, quello di sostituire gradualmente i sacchetti ultraleggeri in uso con altri in materiale biodegradabile, lo strumento imposto dell’Ue ci ...

Ambiente - Realacci : “Il 2017 è stato un anno di provvedimenti importanti” : ”Nel 2017 sono stati approvati provvedimenti importanti per l’Ambiente e il Paese: dalla legge per la valorizzazione dei Piccoli Comuni alle misure sul divieto di commercializzazione dei cotton-fioc in plastica non biodegradabile e per l’eliminazione delle microplastiche nei cosmetici”. A fare il bilancio dell’anno che sta per concludersi è Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori ...