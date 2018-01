Allenamento in bici | obiettivi | tecniche e piani

Infortunio Perotti / Problema al bicipite femorale : salta Inter-Roma? Dolore già nell' Allenamento di ieri : Infortunio Perotti , As Roma News: l'esterno d'attacco rischia di salta re la gara con l'Inter di domenica per un Problema al bicipite femorale della coscia destra. Da valutare le condizioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:03:00 GMT)

Napoli-Atalanta - il report dell’Allenamento odierno ed i convocati orobici : Il Napoli ha svolto oggi una seduta di allenamento pomeridiana nel centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la partita dei quarti di finale di Coppa Italia che li vedrà contrapposti domani sera contro l’Atalanta in casa, in quella che sarà una partita secca ad eliminazione diretta. Gli uomini allenati da Maurizio Sarri scenderanno in […] L'articolo Napoli-Atalanta, il report dell’allenamento odierno ed i ...