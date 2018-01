Al via i Concorsi Letterari e il Racconto Sportivo Si rinnova anche il Premio Under 18

Sanità - Regione Lazio : al via i concorsi per dirigenti : Roma, 28 nov. (askanews) 'Partono nel Lazio i concorsi per i dirigenti delle professioni tecniche e sanitarie. Nel Burl, il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 81 del 10 ottobre la Asl Rm 2 è ...